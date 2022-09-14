彪马引领蒙扎庆祝活动，法拉利黄色元素大获成功

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车手们周四来到蒙扎围场，穿着独特的黄色车队T恤，这是车迷们可以在网上、通过指定的彪马商店和法拉利精品店购买的系列的一部分。

在比赛中获得第二名的莱克勒克和塞恩斯的赛车服也被换成了黄色，而赛车的涂装也被修改为黄色发动机罩、黄色尾翼端板和黑黄相间的光环。

这对车队和车手来说是一个独特的新的一次性外观，当被问及穿上黄色的感觉时，勒克莱尔说。"我喜欢它。看到我穿着黄色的法拉利标志有点奇怪，但它很酷，对于这场比赛它真的很好。

"这是为本周末庆祝法拉利75周年而准备的特殊颜色，它很好。像往常一样，蒙扎周对我们来说是疯狂的忙碌，但它总是一种不可思议的感觉。"

这种黄色被称为Giallo Modena，在该品牌存在的整个过程中一直在法拉利的徽章上，其根源来自摩德纳市的盾牌，法拉利车队（Scuderia Ferrari）于1929年在那里成立。

法拉利过去甚至在1961年的比利时大奖赛上运行过一辆完全使用黄色的F1赛车，反映了比利时人奥利维尔-根德比恩和进口商的国家赛车颜色，并承担了这辆车的费用。

在20世纪60年代末和70年代初，黄色也开始经常出现在F1法拉利赛车上，312 F1-68赛车的侧面有两条条纹，在20世纪80年代，机械师和工程师都穿着黄色衬衫和马球衫。

20世纪90年代，黄色方块被用来区分车队的两辆赛车，迈克尔·舒马赫在200年将他的赛车头盔变成了红色和黄色，上面有一个巨大的奔马图案，车队在近期的第1000场大奖赛标志上也有这种颜色。

特别版是彪马和法拉利之间长期繁荣关系的最新篇章，这种关系可以追溯到2004年，在世界赛车运动的顶峰共同见证了多个F1冠军和世界冠军。

独特的特别版彪马T恤很快售罄，但两家公司经常合作推出特别版，最近还推出了少量特别版Scuderia Ferrari Speedcat Pro Replica鞋。

了解更多，请访问： ferrarihttps://cn.puma.com/men/performance/motorsport/scuderiaferrari