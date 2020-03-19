法拉利将支持推迟2021规则改革

本周早些时候，对于新冠肺炎疫情爆发之下推迟一年实施2021规则改革的激进计划，现役10支车队中的9支给予了支持。

在那次电话会议上，法拉利尽管没有表示支持，还是表示需要更多时间来考虑这个举措可能带来的影响。而这样的改变需要车队一致同意。

但是，在周四车队、包括CEO切斯·凯利、罗斯·布朗在内的F1管理层和国际汽联主席让·托德之间的另一次电话会议之前，法拉利明确表示会支持对这项运动整体最好的决定。

比诺托向F1.com表示：“我们会与其他车队、F1和国际汽联进行电话会议，讨论现在的情况和它对本赛季及下赛季的影响。我们必须仔细地评估每个方面，研究是否并不真的需要考虑推迟实施新的2021技术规则的可能性。无论如何，法拉利准备对为了这项运动终极利益所做的选择负责任，现在肯定不是自私和耍手段的时候。”

当前需要讨论的紧急计划是在今年年底前为车队认证他们的2020年赛车底盘，然后在2021年开放一些开发空气动力学部件的自由。那将让车队有更多时间研发全新的赛车，从而在2022年亮相。

这个推迟会缓解车队的财政压力，因为如果今年最终有比赛被取消，他们将受到重创。

翻译/Vandy