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Formula 1 / 突发新闻

法拉利将在穆杰罗测试2018年赛车

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法拉利将在穆杰罗测试2018年赛车
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Translated by: Frankie Mao
2020年6月19日 下午5:25

法拉利下周将在穆杰略以2018年F1赛车进行测试，查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔都将出场。

随着各支车队加紧准备将于7月5日进行的赛季首战奥地利大奖赛，法拉利召唤自家的两名车手，6月23日在穆杰罗进行测试。

法拉利原计划以旧赛车在菲奥拉诺进行测试，但考虑到穆杰罗可能会在今年晚些时候举行第二场在意大利的比赛，就改变了计划。如果这种赛道真的获准举行比赛，法拉利收集的任何里程都将带来好处。

可以理解的是，法拉利决定去那里测试的另一个原因是赛道高度的落差和特点，比紧凑的菲奥拉诺，与红牛环更相似。这不仅有助车手找回速度感，也让他们对高速赛道对身体的要求有更好的适应。

本周早些时候，法拉利在马拉内罗用2020年赛车做了一次“快闪”，让这辆自被取消的澳大利亚大奖赛之后就一直“休眠”的赛车能“小试身手”。

Racing Point是奥地利大奖赛之前唯一用2020年赛车做了像样测试的车队，本周早些时候在银石完成。梅赛德斯和雷诺都用2018年赛车进行了他们的测试。

补充报道/Jonathan Noble

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车队 Scuderia Ferrari
Author Franco Nugnes

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