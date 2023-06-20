法拉利计划对加拿大Q2策略决定进行讨论

The Italian outfit found itself on the receiving end of criticism from Charles Leclerc after a request he made to switch to slicks early in Q2 was over-ruled by the team, who wanted him to put a banker lap in on inters.

在Q2早些时候，查尔斯·莱克勒克就曾要求改用光头胎。然而法拉利拒绝了他的要求，而是希望他用半雨胎再“赌”一圈——这也导致意大利车队随后遭到了摩纳哥人的批评。

然而，当莱克勒克完成第一个飞驰圈并换上光头胎后，雨水再次降临，令他错过了创造更好单圈时间的最佳时机，也导致他最终惨遭淘汰。

尽管莱克勒克在赛后接受媒体采访时对所发生的事情表达了一些愤怒，但车队表示，在策略师向他解释了情况后，摩纳哥人的心态有所转变。

但即便如此，法拉利领队弗雷德·瓦塞尔表示，至关重要的是，他的车队对所发生的事情进行了彻底的分析，并共同讨论了如何最有效地避免在未来重蹈覆辙。

“我们必须思考发生了什么，”瓦塞尔解释道，“我们将在周二开会讨论解决这个问题。”

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

瓦塞尔表示，虽然莱克勒克在排位赛后立即发表的批评言论引发了关注，但在周六晚上的通气会中，他和车队之间的关系已经缓和了许多。

“你总是可以做得更好，”瓦塞尔在谈到勒克莱尔的评论时说道，“但排位赛结束后的10秒留给人的印象并不总是最好的，这也是事实。”

“我们和查尔斯进行了很好的讨论。我们向他介绍了完整的情景，包括在当时的环节发生了什么。于是气氛缓和了许多。”

瓦塞尔认为莱克勒克在要求更换干胎时没有考虑到的是，由于换胎所造成的延迟本身就存在风险。

“当时阶段快下雨了，我们想尽快做出时间，”法国人表示，“如果你在第一圈结束时进站换上一套软胎，那么你就必须用两圈时间来暖胎，你的第一个飞行圈就会推迟五分钟。在那个阶段，那不是正确的策略。”

同时瓦塞尔认为，法拉利最需要改进的是确保莱克勒克能够更好地理解车队发出指令的初衷。

“我认为，造成这种困惑的原因是，他可能没有对排位赛等等情况有全方位的了解，” 法国人表示。“我们可能需要改进某些方面，这样他有时就能够设身处地地为我们着想。”

“我们不能说我们在排位赛中做得很好。我认为我们的速度非常快，但是我们跌出前十只拿到了第十一。所以这意味着有些事出了差错。”

翻译/小飞侠