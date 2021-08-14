法拉利满意舒马赫的成长，尽管有新手级失误

舒马赫作为法拉利车手学院（FDA）成员，迎来一个充满挑战的赛季，因为他需要与难以驾驭的哈斯赛车完成磨合。

虽然舒马赫表现出了成熟的地方，且非常具有团队精神，但他与队友尼基塔·马兹平发生过一些事故。另外，在匈牙利大奖赛前的练习阶段，舒马赫发生了一次非常严重撞车。

不过，舒马赫在最近的匈牙利大奖赛中交出了第12名的赛季最佳成绩。法拉利车队负责人马蒂亚·比诺托认为舒马赫进步明显，并他希望能在下半程保持状态。

比诺托说："这是米克驰骋F1的第一年，代表哈斯比赛。我们在赛季开始时说过，他的目标首先是不要有太大压力，但他也要保证自己的学习和进步。所以2021赛季对他的成长而言是重要的一年。如果以此为目标，他完成得很好。“

“我认为从本赛季开始以来，米克做得很好，他在学习，在进步。当然也有犯错，但这正是学习的一部分。迄今为止，总体看来，我们对他的表现是满意的。对他来说，重要的是在后半程要继续发展和进步。我相信他能保持现在的状态。"

虽然对舒马赫的进步满意，比诺托也表示，对法拉利车队而言，FDA其他青训队员的表现不够亮眼。

在F2中，罗伯特·施瓦茨曼目前排在积分榜第3位，到目前为止，本赛季已经取得了两场胜利。而马库斯·阿姆斯特朗仅仅排名第14位，在银石赛道上取得了第二名是迄今个人最好成绩。而在F3中，亚瑟·莱克勒克的排名落至第8，到目前为止仅在法国只取得了一场胜利。

在回顾FDA的表现时，比诺托表示，“我认为，毫无疑问，FDA年轻车手们的总体成绩不如去年好。去年，特别是在F2，我们的成绩非常好。但（今年）情况不是这样的。总体而言，不如去年令人满意。”

翻译/Chloe