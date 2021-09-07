法拉利F1领队：改用可持续燃油“是一件大事”

所以，这会是一个多大的改变？和从V8引擎改到混合动力一样巨大吗？当如今全球诸多政府谈及汽车的未来都是在说电动车时，F1表示汽车和移动工具的未来不一定全都是电动化，这又将是一个多大程度上的有力讯号？

为帮助我们回答这一问题，我们和法拉利车队领队马蒂亚·比诺托及其F1燃油搭档——壳牌负责汽车业务的全球执行副总裁István Kapitány进行了交流。

燃油界的大变革发生地很快，许多国家已经引入了一种更加绿色的全新燃油：E10，它其中包含了10%从植物材料中蒸馏出的生物乙醇。明年，F1将采用这种燃油，并将带头改用100%可持续燃油开创先河。如果F1这样做，由F1发展而来的科技将会马上跟进，进而影响到全世界在路上跑的数十亿辆车。

“这当然是件大事。这对F1的可持续发展之路至关重要，” 比诺托说，“F1一直是一个创新平台，不仅是在赛车表现、可靠性和技术方面，也可以是一个可持续发展的创新平台。纯电动不是唯一的解决方案。我们相信还有其他方案存在，如使用完全可持续燃油的混动模式。“

”引擎设计上，在专门技术方面会有一个显著改变，我认为大家在新一代燃油方面有很多地方需要学习，这是一种当今赛车界还不太了解的燃油。2022年，我们将引入包含10%乙醇的E10燃油。不过未来5年中我们将获得的肯定和第一步使用的10%乙醇燃油很不一样。这很有意思，因为你会面临挑战，会有一条学习曲线，但这就是创新。挑战在于你要使用一种完全可持续的产品去尽可能做出最佳表现。难点是要尽力去做到最好，因为这是一个充满竞争的环境，比赛比拼的就是相对优势。”

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2014年当F1引入混动模式时，车迷们的反应褒贬不一，最主要的抱怨是说引擎声听起来没那么有力了。这一描述掩盖了一个事实，那就是F1的引擎取得了令人赞叹的创新发展，其热效能超过了50%，是世界上所有引擎之最。所以，2025年车迷会发现什么变化？

“我觉得从外观上看不出来，”比诺托表示，“从V8改成混合动力V6时，声音马上发生了变化。不过如果你看一下赛车的样子，我觉得对于车迷来说没有什么大不同。如果你仔细想一想我们今天的动力单元，混合动力、非常高的热效能，我认为车迷们还没有完全意识到这一点，我想还是要由我们去解释和强调可持续燃油所取得的成绩。所以若论变化，我想对技术人员、车队、动力单元制造商来说，会是一个很大的改变，一个很大的挑战。但是我觉得在车迷看起来不会觉得有很大改变。”

“近几年来，电池技术取得了长足进步，”Kapitány表示。不过液态燃油能量密度更高，能让我们极大地提高赛车性能。这就是和法拉利一起合作对我们来说非常重要的原因之一。“

“要开始使用可持续燃油，有很多种方法，F1就是开展这些项目测试的正确平台。我们已经对第二代乙醇燃油实现了商业量产。它不是用甘蔗的可食部分生产的，而是用农业剩余部分。我们还有一种叫作IH2的专利技术解决方案，是用农业剩余和家庭厨余制作嵌入式优质燃油。我们对e-燃油、合成燃油、合成部件和电转液燃油也并不陌生。”

“可持续燃油代表了一种电动车之外的选择。电动车很好，它们正在发展，将成为产品系列的一部分。不过我们也要确保还能提供不同选择，为消费者提供不同的方案，这就是为什么我们如此热衷于在这个领域努力工作。”

所以接下来的计划是什么？“接下来的计划就产品路线图而言，” 比诺托说，“是和FIA、F1、其他车队、供应商密切合作，就我们而言和壳牌一起为2025年全面使用可持续燃油设计出合适的规格和规则。我们在这方面工作非常刻苦，因为我们了解它的紧迫性，也深知它对赛车的未来有多重要。”