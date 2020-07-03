法拉利新车空气动力学“脆弱”问题是关联问题所致

当前车队正在对赛车进行一项重大改进，并计划将成果在匈牙利大奖赛正式投入使用。周五，法拉利领队马蒂亚·比诺托在接受采访时谈及了车队冬季所遭遇的问题。

比诺托表示，法拉利在做出了增加下压力的决定后，赛车在空气动力学方面的表现不够强劲，将无法与梅赛德斯和红牛抗衡。

当被Motorsport.com问及如何对其初期的发现进行解释时，意大利人说道：“在冬季测试中，这款车的表现没有达到预期。赛车在赛道上的表现和我们在工厂里看到的设计不一样，所以从设计到赛道表现之间存在着错误的关联。

“显然，我们必须首先理解它。从我们回到工厂的那一刻起，我们就开始真正地去理解它，但在停工期间，这是不可能的。我认为我们意识到，主要是从空气动力学角度来看，存在一些错误的关联。”

“最终，我认为我们（意识到）了我们的项目得到了大幅推进，通过努力寻求更多的下压力，以改善我们去年的劣势。但我认为最终我们开发的赛车行驶在赛道上时，在空气动力学稳固性方面太脆弱了。”

比诺托表示，法拉利将会推出一个旨在改善赛车性能的升级计划。而本月晚些时候的匈牙利大奖赛只是第一步。

“我们现在试图做的只是退一步，试着理解、重新评估问题，然后继续前进，”他说，“我们希望能为匈牙利带去一些前所未有的进展。”

“通过匈牙利，虽然我们不会解决所有的问题，但希望我们能在表现上取得明显的进步。我认为到那时，我们就能了解与主要竞争对手相比，我们处于什么位置了。”

翻译/小飞侠