F1：2023年中国大奖赛前景不明，开拓新市场不等于抛弃传统赛事

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日前F1确认了2022赛季不会为已经取消的俄罗斯大奖赛寻找替代的比赛，因此将进行22场比赛。与此同时，未来赛程将如何安排，引起了广泛的讨论，特别随着迈阿密的首次举行和拉斯维加斯的签约后，美国将在明年增加至三场比赛。这实现了F1拥有者自由传媒当初收购这项运动后定下的目标之一。

根据目前国际汽联、F1公司和车队之间的《协和协议》，每个赛季最多可以安排24场赛事。拉斯维加斯的加入和卡塔尔的十年合约启动，明年已经可以举行24场比赛。

与之相反的是，比利时大奖赛、法国大奖赛可能将失去每年固定的席位，改为与可能回归的德国大奖赛轮流办赛。甚至，被誉为“F1明珠”的摩纳哥大奖赛在今年合约到期后，未来也无法得到保证，除非赛事推广方接受F1公司的一些新要求。

本周末的摩纳哥大奖赛期间，《金融时报》与Motorsport Network赛车网络周五在蒙特卡洛举行了一次F1产业论坛。受邀出席的F1掌门人多梅尼卡利承认，非洲和亚洲将是今后重点开拓的地区，但是他也明确表示不会因此而牺牲传统的欧洲赛事。

“世界上的一些地区想要举办F1，而我认为我们想要开发的一个地区就是非洲地区，"意大利人说道。"我们是一项世界锦标赛，而有一个地区我们没有达到。

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

”我们正在努力实现（去非洲），我们很快会有一场大奖赛，然后是远东地区的兴趣。但，我们当然不希望失去欧洲的兴趣。我们在这里诞生，我们将留在这里。”

“我听到很多不真实的声音。我的意思是，我们现在处境的好处是，我们有很多选择。我们将做出正确的决定，从战略来考虑，从这项运动的DNA来考虑，考虑每一个推广方想如何与我们合作。”

非洲与亚洲前景

两年前新冠全球大流行爆发后，F1成为唯一没有停办的世界性赛事，尽管经历了半年的延期。而在疫情之下，F1很快做出调整，不仅探索了自己的防疫生态圈，而且通过为新赛道和旧赛道敞开大门完成了赛历。更关键的是，此举吸引了更多地区对举办大奖赛的兴趣。

周五的同一场活动上，F1赛事推广全球总监克洛伊·塔盖特-亚当斯表示，目前重要的是在新市场和旧市场之间找到平衡。她提到了远东地区和非洲对于这项运动的战略意义，但也坦言2023年中国大奖赛——已经延长合约至2025年——能否举行当前并不明朗。

“我们是一项全球化的运动，我们需要全球的引力，”她说道。“我们已经为了在非洲有一个立足点努力了好几年。新冠证明了我们可以快速地举行比赛，但真正去到我们策略上想去的地方，壮大这项运动，壮大车迷群体，大概需要两年的过程。”

“美国仍然是我们的目标，而且我认为非洲和亚洲也是我们需要去的。如果你以中国为例，因为新冠疫情的发展，我们已经离开那个市场三年了，明年仍然是一个问号。我们如何在欧洲比赛也是一个大问号：要确保我们真正留住这项运动的核心。”

“但这是一个很美妙的机会，因为每个人都想举办比赛。这给了我们最好的机会来制定我们已经努力很多很多年，最具战略意义的、以增长为导向的赛程。”