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F1被告诫切勿违反匈牙利封锁限制

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F1被告诫切勿违反匈牙利封锁限制
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2020年7月12日 上午9:04

F1车手和车队人员收到警告，如果下周他们在布达佩斯违反针对下周匈牙利大奖赛实施的禁闭限制，则可能面临入狱或15,000欧元的罚款。

作为限制冠状病毒潜在传播的努力的一部分，匈牙利政府已经确认F1人员——尤其是来自英国和非欧盟国家的人员——必须遵守实际上的禁闭限制。

在周六早上发给F1车队的文件中明确指出，英国和非欧盟国家的参赛人员必须始终在其住宿范围之内或赛道内活动，绝对不允许离开其中任何一个场地。

Motorsport.com查看了这份文件的副本，其中写到：“英国或其他非欧盟或欧洲经济区国籍的参加者不得出于任何原因离开赛道或住宿地，除了两个地点之间的通勤以及他们预先安排的出入匈牙利的旅行。

“英国或其他非欧盟或欧洲经济区国籍的参赛者不得使用公共交通工具或出租车。必须在赛道或住宿处用餐，任何空闲时间都应在住宿范围内度过。

“不遵守这些附加限制将受到匈牙利当局的惩罚，并可能导致最高约15,000欧元的监禁和/或罚款。”

目前的F1车队中有七支来自英国，该限制可能会涉及现场2000人中的大部分人。虽然这些限制仅针对英国和非欧盟公民强制执行，但也建议所有人员都遵守。

车手收到的文件中补充写到：“为了清楚表明所有利益相关者和与会人员愿意遵守匈牙利政府为举办匈牙利赛事而采取的措施，并避免在当地社区内部造成任何混乱，强烈建议所有与会者遵守这些限制。”

翻译/Vandy

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