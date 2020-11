F1员工会发现远程工作“异常艰难”

在F1赛程迅速扩张的当下,明年计划中的大奖赛数量已经达到了23场,并且这一数字还可能在中长期内增至24场。这引发了人们对于要跑整个赛季的工作人员压力的担忧。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫和法拉利领队马蒂亚·比诺托已经明确表示希望从下赛季开始尝试“跳过”一些比赛,同时一些高级工程人员也正在考虑采取更好的工作节奏安排。

然而威廉姆斯车辆性能主管罗布森认为,尽管技术上确实可以实现从工厂远程操控工作的可能性,但有些事情将因为未能亲临赛道而就此错过。在错过土耳其大奖赛后,罗布森感到正是因为自己的缺席造成了一些意想不到的“并发症”。

“我可以远程做任何事情,(在工厂里)准备就绪,但这异常艰难。”罗布森表示。 “你可以意识到自己错过了多少细枝末节、多少次谈话,以及把事情联系在一起有多么困难。所以这并不容易——尤其是在像土耳其那样的条件下。”

“如果这是一个直截了当、枯燥无味的周末,我想事情会容易得多,部分原因是我不觉得有必要参与进来。还有一部分原因是因为我觉得少了一些不寻常的事情要操心,一切会更轻松。”

梅赛德斯主管沃尔夫表示,越来越多的比赛将促使车队制定更多的员工轮换计划,因为强迫车队成员在那么多个周末连轴转会令人筋疲力尽。

“你一定不要忘记,工作最努力的是那些搭建和拆除车库的人们,还有机械师,如果出了问题,他们会通宵加班。”奥地利人强调。

“你需要思考这能持续多久,以及你是否可以通过组建第二梯队的全新制度,来顶替这些最至关重要的角色。这是我们目前正在考虑的问题。”

赛程的扩张将鼓励更多员工在工厂工作,而不是经常出差。然而F1一直在考虑禁止车队在工厂为那些不想出差的员工设立“远程车库”。

虽然近年来,由于在大奖赛周末承担着策略分析和工程选项等工作,车队基地的贡献巨大这点无可厚非,但罗布森认为如果必要的话,车队在没有它们的情况下也能完美运作。

“没有基地,车队也可以运作,”他表示,“如果追溯到很久以前,他们并不存在。比赛现场的团队同样可以很好地保证赛车的安全和合法性这两件最重要的事。”

“所以只要每个人都像当时一样遵守同样的规则,这是可以做到的。总的来说是否会更好我不知道,我没有强烈的意见。”

翻译/小飞侠

An engineer at work in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images