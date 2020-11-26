Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
11 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
葡萄牙大奖赛
25 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾米利亚-罗马涅大奖赛
01 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
土耳其大奖赛
15 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
Tickets
27 11月
Next event in
08 Hours
:
43 Minutes
:
03 Seconds
See full schedule
R
Formula 1
萨基尔大奖赛
Tickets
04 12月
Next event in
7 days
See full schedule
R
Formula 1
阿布扎比大奖赛
Tickets
11 12月
Next event in
14 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 重大新闻

F1员工会发现远程工作“异常艰难”

shares
comments
F1员工会发现远程工作“异常艰难”
By:
Co-author: Alex Kalinauckas

威廉姆斯车队高级管理人员戴夫•罗布森表示，F1老板和工程师们将会发现未来远程工作的方式会"异常艰难"。

在F1赛程迅速扩张的当下，明年计划中的大奖赛数量已经达到了23场，并且这一数字还可能在中长期内增至24场。这引发了人们对于要跑整个赛季的工作人员压力的担忧。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫和法拉利领队马蒂亚·比诺托已经明确表示希望从下赛季开始尝试“跳过”一些比赛，同时一些高级工程人员也正在考虑采取更好的工作节奏安排。

然而威廉姆斯车辆性能主管罗布森认为，尽管技术上确实可以实现从工厂远程操控工作的可能性，但有些事情将因为未能亲临赛道而就此错过。在错过土耳其大奖赛后，罗布森感到正是因为自己的缺席造成了一些意想不到的“并发症”。

 “我可以远程做任何事情，（在工厂里）准备就绪，但这异常艰难。”罗布森表示。 “你可以意识到自己错过了多少细枝末节、多少次谈话，以及把事情联系在一起有多么困难。所以这并不容易——尤其是在像土耳其那样的条件下。”

“如果这是一个直截了当、枯燥无味的周末，我想事情会容易得多，部分原因是我不觉得有必要参与进来。还有一部分原因是因为我觉得少了一些不寻常的事情要操心，一切会更轻松。”

梅赛德斯主管沃尔夫表示，越来越多的比赛将促使车队制定更多的员工轮换计划，因为强迫车队成员在那么多个周末连轴转会令人筋疲力尽。

 “你一定不要忘记，工作最努力的是那些搭建和拆除车库的人们，还有机械师，如果出了问题，他们会通宵加班。”奥地利人强调。

“你需要思考这能持续多久，以及你是否可以通过组建第二梯队的全新制度，来顶替这些最至关重要的角色。这是我们目前正在考虑的问题。”

赛程的扩张将鼓励更多员工在工厂工作，而不是经常出差。然而F1一直在考虑禁止车队在工厂为那些不想出差的员工设立“远程车库”。

虽然近年来，由于在大奖赛周末承担着策略分析和工程选项等工作，车队基地的贡献巨大这点无可厚非，但罗布森认为如果必要的话，车队在没有它们的情况下也能完美运作。

“没有基地，车队也可以运作，”他表示，“如果追溯到很久以前，他们并不存在。比赛现场的团队同样可以很好地保证赛车的安全和合法性这两件最重要的事。”

 “所以只要每个人都像当时一样遵守同样的规则，这是可以做到的。总的来说是否会更好我不知道，我没有强烈的意见。”

翻译/小飞侠

An engineer at work in the garage

An engineer at work in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Related video

维斯塔潘希望新规则能让F1像MotoGP那样激烈

Previous article

维斯塔潘希望新规则能让F1像MotoGP那样激烈
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Jonathan Noble

Latest news

F1员工会发现远程工作“异常艰难”
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

F1员工会发现远程工作“异常艰难”

维斯塔潘希望新规则能让F1像MotoGP那样激烈
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

维斯塔潘希望新规则能让F1像MotoGP那样激烈

“七冠王”汉密尔顿即将受封爵士
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

“七冠王”汉密尔顿即将受封爵士

里卡多乐观相信雷诺仍有机会争夺年度前三
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

里卡多乐观相信雷诺仍有机会争夺年度前三

Latest news

F1员工会发现远程工作“异常艰难”
Formula 1

F1员工会发现远程工作“异常艰难”

维斯塔潘希望新规则能让F1像MotoGP那样激烈
Formula 1

维斯塔潘希望新规则能让F1像MotoGP那样激烈

“七冠王”汉密尔顿即将受封爵士
Formula 1

“七冠王”汉密尔顿即将受封爵士

里卡多乐观相信雷诺仍有机会争夺年度前三
Formula 1

里卡多乐观相信雷诺仍有机会争夺年度前三

洛维：汉密尔顿让赛车/车手重要性的争论得到平息
Formula 1

洛维：汉密尔顿让赛车/车手重要性的争论得到平息

Latest videos

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权