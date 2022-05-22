F1计划在2023年按地区编排赛历

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F1老板斯蒂法诺·多梅尼卡利在周六与车队老板们在巴塞罗那举行的”早间咖啡“例会上透露了这一战略。

2019年，自由传媒宣布了2030年实现碳中和的计划，而合理化赛程被认为是这一持续承诺的关键部分，同时还有其他举措，例如今年转向更高含量的生物燃料。

同时，更有效的赛程将解决对F1组织本身和各个车队造成影响的货运成本急剧上升的问题。这项运动不仅受到价格上涨的冲击，而且还受到日益稀缺的货运能力的影响。

F1过去曾讨论过按地区合并赛程的问题，但它现在决定积极推进这一举措，尽管它必须与赛事发起人就任何变化达成一致。

虽然一些比赛通常被编在一起，但在赛历中一些飞行赛事的安排方式有些反常。本赛季，迈阿密就是一场独立举行的比赛，那次北美之旅只涉及一个周末。而即将在巴库和蒙特利尔举行的比赛则是背靠背，但显然在地理上相距甚远。

尽管多梅尼卡利在会议上没有详细说明可能发生的变化，但据了解，巴库可能与上海和铃鹿的比赛组合在一起。

不过F1面临的一个复杂问题是，中国的新冠疫情情况仍不明朗，或许把它移到赛季末可以留出一些余地。

另一个可以考虑的方案是将迈阿密与蒙特利尔配对，这将意味着其中一个必须从2022年的日期前移一个月左右。因为摩纳哥大奖赛的传统日期是5月底，所以降低了F1在年中的灵活性。中东地区的比赛也可以配对，年初时巴林和沙特阿拉伯在一起，年底时卡塔尔和阿布扎比在一起。

翻译/Vandy