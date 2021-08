F1收入随观众重回赛场持续恢复

然而,收入依然比之前最后一个“正常”赛季即2019赛季的同时期低了不少,因为今年第一阶段大部分比赛仍旧是在没有观众的情况下进行的。

2020年4月到6月没有进行任何比赛,F1声称收入只有2400万美元。而今年同样的三个月见证了7场比赛决出胜负,同时收入回升到了5.01亿美元。不过,这一收入远远低于2019年的6.2亿美元,当年的4月到6月同样跑了7场比赛。

2020年,F1公布同期经营亏损1.22亿美元,今年则下降到了3600万。10支F1车队在第二季度没有从F1拿到收入,车队在大部分时间里是关闭的。不过,今年他们一共收入了3.08亿美元,虽然这个数字还是比2019年记录的3.35亿美元来得少。

随着赛季的进行,到场车迷人数上升,再加上商务接待活动,7月到9月赛段收入预计将得到进一步增长。

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, takes his grid position for the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images