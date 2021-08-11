F1收入随观众重回赛场持续恢复

然而，收入依然比之前最后一个“正常”赛季即2019赛季的同时期低了不少，因为今年第一阶段大部分比赛仍旧是在没有观众的情况下进行的。

2020年4月到6月没有进行任何比赛，F1声称收入只有2400万美元。而今年同样的三个月见证了7场比赛决出胜负，同时收入回升到了5.01亿美元。不过，这一收入远远低于2019年的6.2亿美元，当年的4月到6月同样跑了7场比赛。

2020年，F1公布同期经营亏损1.22亿美元，今年则下降到了3600万。10支F1车队在第二季度没有从F1拿到收入，车队在大部分时间里是关闭的。不过，今年他们一共收入了3.08亿美元，虽然这个数字还是比2019年记录的3.35亿美元来得少。

随着赛季的进行，到场车迷人数上升，再加上商务接待活动，7月到9月赛段收入预计将得到进一步增长。

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, takes his grid position for the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“2021年第二季度进行了7场比赛，相比之下，2020年第二季度因为新冠疫情一场比赛也没有进行，”自由媒体集团说，“相关政府权威部门持续为每一场比赛评估允许车迷参与的人数，第二季度，只有极少数车迷能够进入赛场，比赛时也不能进行任何商务接待活动。虽然大部分即将到来的活动能否举行还没有一个最终意见，第三季度允许到场的车迷数量开始上升，从7月4号的奥地利大奖赛开始，商务接待活动也恢复了。“

”第二季度，F1主要收入增长来源于赛事推广、媒体授权和赞助费用。这是出于大家对比赛的认可，以及因为赛季开跑而产生的收入，2021年第二季度跑了7场比赛，而去年这个时期没有任何比赛进行。F1电视订阅收入的增长，也推动了媒体授权收入的提升。”自由媒体集团CEO格雷格·马菲清楚地表示，公司对F1板块取得的进步很满意。

“F1正在全面输出，”他说，“在赛道上，为我们的车迷、车队、搭档和投资人，2021赛季表现相当出色，令人印象深刻。”