维斯塔潘被F1车迷评选为最受欢迎车手，迈凯伦成为最喜爱车队

眼下，维斯塔潘正与刘易斯·汉密尔顿激烈角逐车手总冠军头衔，不过他在车迷心目中已经取代了梅赛德斯赛车手成为最喜爱车手。

此项全球调查共收到来自187个国家超过167000名车迷的反馈，调查结果已于周四美国大奖赛前揭晓。维斯塔潘被14.4%的车迷选为自己最喜爱的车手，并在1/3 F1车迷心中排名车手前三。

2017年调查中已经显示出维斯塔潘在受欢迎程度上的攀升，2021年调查显示这一上升趋势还在继续，有大批荷兰车迷表示了对他的支持。

不过，维斯塔潘在全球车迷中同样受到欢迎，他在美国和日本车迷心中排名很高，显示了其广泛的吸引力。维斯塔潘在35到54岁车迷中获得了高分，显示出这位24岁车手的魅力不仅局限于年轻观众。

兰多·诺里斯排名第二，有13.7%的车迷把他选为最喜爱的车手，超过40%车迷把他排在前三。这位迈凯伦车手在女车迷心中风头无二，57%女车迷把他选在前三，诺里斯在24岁及以下车迷心中也稳居头名。

Lando Norris, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

汉密尔顿在2017全球调查中被评选为最喜爱车手，不过这位现任世界冠军在2021年调查中掉到了第三名，获得了12.5%的支持。他在英国车迷心中仍然是排名第一的车手。

诺里斯帮助迈凯伦成为车迷心中最受欢迎的车队，车队在赛道成绩上的复兴也反映在了受欢迎程度的显著提升上，获得的支持票数几乎翻了一番，从2017年的15.8%提高了2021年的29.5%。

诺里斯和队友丹尼尔·里卡多，后者在最受欢迎车手中排名第四，帮助迈凯伦成为16到24岁车迷群体最喜爱车队，获得了40%的投票。迈凯伦还在英国、美国、澳大利亚、加拿大和巴西排名第一，在欧洲、美洲、中东和非洲排名第一。

红牛获得了19.7%的投票，在车队中排名第二，不过它是45岁以上车迷最喜爱的车队。排在红牛之后的是法拉利，法拉利从2017年车迷最喜爱车队掉到了2021年第三，获得17.9%的投票，梅赛德斯掉出前三，以11.9%排名第四。

这里可阅读2021 F1全球调查结果全文。

F1全球调查2021 — 最喜爱车手TOP 10

马克斯·维斯塔潘 - 14.4% 兰多·诺里斯 - 13.7% 刘易斯·汉密尔顿 - 12.5% 丹尼尔·里卡多 - 10.2% 塞巴斯蒂安·维特尔 - 9% 查尔斯·莱克勒克 - 7.4% 费尔南多·阿隆索 - 7.3% 基米·莱科宁 - 5.4% 乔治·拉塞尔 - 4% 皮埃尔·加斯利 - 2.9%

F1全球调查2021 — 最喜爱车队TOP 5

迈凯伦 29.5% 红牛 19.7% 法拉利 17.9% 梅赛德斯 11.9% Alpine 3.1%