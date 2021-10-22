全球调查结果显示：F1车迷群体正变得更年轻化和多样化

此次调查共涉及来自187个国家的167000名车迷，车迷平均年龄为32岁，比2017年调查时的平均年龄小了4岁，同时，女性车迷参与率在过去4年中翻了一倍。这一趋势显示出F1的数字化初探和诸如Netflix纪录片《Drive To Survive》这样的项目效果很好。美国、印度、中国和墨西哥都出现了大量更新的观众，他们表示自己关注这项运动的时间不到5年。

“更多样化、更年轻的观众可以使我们变得更丰富，吸引更多人的注意，”F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利表示，“这真正让我们看到了使用更贴近年轻一代行为处事方式的、正确的语言、叙事和工具，所带来的的效果。在这个方面，我们会进一步加大推进力度。“

”毫无疑问，这是我们在迎接未来时，要保持下去的最令人鼓舞、最重要的事情。过去的4到5年里，如果比较前来购买大奖赛门票的人的平均年龄，也可以看到同样的结果。这也促使了我们去思考，如何为前来观赛的人们举办一场出色的盛典。能够从这次调查结果中看到未来的赛事氛围，这对我们来说很好。我们对待此次调查结果的态度高度认真，没有车迷我们也不可能站在这里。抛开不同的地域、不同的文化，能够看到涌现出来的趋势对我们为未来做出正确的决定至关重要。”

Alpine F1车手费尔南多·阿隆索对此表示：“有更年轻的一代在关注F1，所以我很高兴能够知道他们对于这项运动的看法。我想车迷群和过去有些不一样了，因为过去的2、3年里有了Netflix系列等原因。调查非常重要，几年前我们做过一次，有些结果十分有意思。这次进行的是一项史上最大规模的调查，所以将会给出更多来自车迷的有趣回答。”

此次调查涉及的地理范围也更广，来自亚太、非洲和中东的反馈数量翻了一倍。车迷的积极性也反映在了品牌属性前五的内容中，它们是“激动人心”“高科技”“昂贵”“竞争性”和“娱乐性”。这是“竞争性”和“娱乐性”第一次出现在前五中，而在2015年的报告里，得分最高的特质之一是“无聊”。

当被问及F1是否比之前更健康时，55%车迷表示同意。关键属性中，支持率增加的还有“呈现了令人激动的比赛”“有更快的赛车”“有最棒的车手们”和“拥有先锋技术”。

“提供了大量超车”是唯一得分不佳的项目，这就要求2022年这一届的车辆要在赛车产品方面做出改进。“好消息是，我们已经在这方面采取了行动，” 多梅尼卡利补充道，“2022年我们将看到一个全新的赛车时代，赛道上的竞争会更加激烈。”

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