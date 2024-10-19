F1车手们对于取消做出最快圈可以获得对应的奖励积分一事看法不一。

本周四的国际汽联世界汽车运动理事会宣布了对F1规则的多项修改，包括从2025赛季开始不再给予最快圈奖励分。

这项对比赛前十名并做出最快单圈的车手给予奖励分的规则在2019年引入，旨在为比赛增添额外的观赏性，也意图给处于积分区较低位置的车手带来在比赛末段奋力一搏的动力。

但这一规则很少达到预期效果，这一分往往由比赛情况决定，而不是根据纯粹的速度。因此，大多数被询问的车手并不对规则修改感到遗憾。

"我一直认为这（最快圈得分）没必要，主要是因为获得它的方式，“法拉利车手卡洛斯·塞恩斯表示。”现在，比赛结束前一圈有无损失进站机会的车手将获得这一分。因此，这并不能说明谁在比赛中跑得最快，而跑得最快的人才应该得到这一分。大多数情况下，这一分会被在比赛中偶然、或幸运的人、或有无损失进站机会的人拿到。”

梅赛德斯车队的乔治·拉塞尔完全同意这位西班牙车手的观点： “我一直认为最快圈的积分毫无意义，因为总是有车手在比赛中境遇不佳，因而进站、换上新轮胎来获得额外的积分。我从没觉得这有什么好处，所以很高兴看到它将被取消。”

塞恩斯的队友查尔斯·莱克勒克也持与拉塞尔类似的观点。然而，并非每位车手都持同样的观点，红牛车队的塞尔吉奥·佩雷兹其实很喜欢这一比赛日的额外元素，尤其是车手和车队在比赛尾声阶段承受的追逐最快圈的压力。

“我不太同意，"他说。“这很有意义。有些比赛，尤其是当车队和车手之间的冠军争夺非常激烈时，这确实会产生很大的影响。这可是一个赛季24个积分。”

“我不知道为什么要修改，我只是觉得这挺好的。当你追逐最快圈的时候，有许多压力，技师们要完成快速的进站，车手要做出完美的一圈。我认为这个不好。“

当被问及奖励分在F1中是否仍有发展的前景，例如给杆位获得者积分，塞恩斯对此更佳热衷。

“是的，我同意。至少在F1中，杆位是非常有价值的，”他说。“很明显对于排位赛中的车手，我们都成为最快的那个人，因为这可能表明你跑出了最干净的单圈，你可能冒了更大的风险......你为了获得杆位已经拼尽全力。”

“在一个只有一辆车将获得所有杆位的赛场上，这样做的意义不大。但是当竞争势均力敌时，我认为这比正赛中的最快圈更有意义。“

翻译/Chloe