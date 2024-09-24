F1车手将内部讨论如何回应维斯塔潘说脏话受罚

国际汽联就马克斯·维斯塔潘在新闻发布会上爆粗口的强硬措施引发了F1车手的不安情绪，他们正在计划讨论如何最好地应对。

维斯塔潘在新加坡大奖赛前使用了F字头粗话之后，国际汽联对其开出为期一天的公共服务的处罚，这一决定在现役车手中引起了强烈反响。这甚至促使荷兰人本人在后续的官方新闻发布会上进行抗议——只提供简短的回答来达到规则的要求。

上周日晚，国际汽联的新闻发布会之后，维斯塔潘在私下安排的媒体见面会上透露，整个周末期间发生的事情可能诱发他退役的念头。但维斯塔潘并不是唯一对此事不满的人，他说在大奖赛车手协会（GPDA）的私密WhatsApp群中，其他车手表达了对他的支持。

当被问及是否有人支持他时，维斯塔潘说： “有，当然有。我在GPDA的（聊天群）中发了裁决结果，几乎每个人都笑了，'这到底什么情况'。所以，这非常非常愚蠢。"

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Ben Hunt

现在，GPDA希望收集所有成员的想法，并制定应对措施。GPDA主席亚历山大·伍尔兹在接受Autosport/Motorsport.com姊妹网站Formel1.de的YouTube频道采访时表示，虽然不是每个人都喜欢使用脏话，但对脏话进行处罚过分了。

“冈瑟·施泰纳因为使用F字头脏话，需要做多少次终身公共服务？”伍尔兹说，他还在推特上谈到这个话题。

“他还因使用F字头脏话而出名。Netflix的节目全球播出的时候没问题。现在怎么突然就变成这样了？“

“我不得不说：（用词的选择）不是我身为车手的个人品味。作为GPDA主席，我必须正式表示，我们当然会进行内部讨论，首先达成充分共识，然后再考虑是否、以及以什么形式来与国际汽联和主席进行沟通。”

伍尔兹表示，利用媒体推动议题并不是GPDA的风格，他希望这个问题能够闭门解决，让各方都满意。

"我个人始终相信，而且我们GPDA也是这样做的：我们内部解决，不通过媒体。”他说。“GPDA很少会传消息给媒体，因为我们只是试着内部解决问题，为了这项运动好，也为了让人们和利益相关者加入我们的旅途。”

“我认为车手必须在一定程度上被允许真实地表达自己。当然，不应该有人身攻击，也不应该有歧视。在这方面，他们都取得了长足的进步。所以，我个人认为，处罚太重了。"

翻译/Chloe