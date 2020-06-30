F1车手讨论在奥地利“屈膝”，以示反对种族主义

在最近几周的反种族主义运动中，F1推出了旨在提高这项运动包容性和多样性的“We Race As One”倡议行动。而梅塞德斯也将整个2020赛季的涂装改为黑色，作为传达反种族主义信息的一部分。

在本月英超联赛的首轮比赛开始之前，球员们在开球时便以屈膝的方式，表达了对于“黑人的命也是命”运动的声援。

迈凯伦的兰多·诺里斯证实，在周日奥地利的比赛之前，F1车手们正在讨论类似的行动。

“一些车手已经在谈论（屈膝）了，”诺里斯向英国新闻联合社（PA）表示， “如果我们要这样做，我们都应该把它作为发车前的一项仪式。”

这一问题将在周五大奖赛车手协会（GPDA）的车手通气会之后进行讨论。他说：“我们将尽我们所能来展示我们关心和尊重每一个人。时机一到，我们就会做正确的事情。”

迈凯伦F1首席执行官安德里亚斯·塞德尔表示，如果车手们希望在比赛前屈膝，车队将给予支持。

“我们当然完全支持目前正在进行的所有举措，”塞德尔在周二与部分媒体的电话采访上表示。

“F1已经非常接近于就此事达成一致了。我们完全由我们的车手来决定他们如何处理目前正在讨论的不同方案。”

作为发布2020年新涂装的一部分，梅赛德斯还确认了一项新的计划，以提高其团队的多样性，并透露其只有3%的员工属于少数民族。

塞德尔表示，迈凯伦还积极参与了提高员工多样性的计划。

“种族主义或歧视显然是迈凯伦不能容忍的，”塞德尔强调，“我们团队的文化显然是我们希望重视团队中的每一位成员或每一位成员的贡献，以及为团队中的每一个人提供平等的机会。”塞德尔表示。

“我们正在实施许多不同的举措，以支持目前在我们的组织中代表性不足的少数族裔或群体，帮助他们获得更好的机会，包括进入我们团队的机会。”

“我们正在研究如何在公司内部招聘和提拔员工的流程。对我们来说，一个人的宗教信仰、肤色、生活方式、性别等等都无关紧要。我们强烈支持F1目前推出的所有倡议。”

翻译/小飞侠

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