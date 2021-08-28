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F1宣布Netflix将推出《Drive to Survive》第四季

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F1大奖赛负责人宣布，热门纪录片系列剧《Drive to Survive》第四季将于2022年在Netflix回归。

F1宣布Netflix将推出《Drive to Survive》第四季

周四早上，F1发了一条简短推文，宣布这一纪录片系列剧将于明年再次回归。

2019年，Netflix首次推出这一系列，并被视为F1新东家Liberty Media取得的巨大成功，该系列剧大大激发了年轻观众和美国市场对F1的兴趣。

这一纪录片系列剧也收获了无数奖项，在持续获得褒扬后，紧接着于今年拿下了英国电影与电视艺术学院奖TV Craft奖项和泰利奖。纪录片以静静观察的方式特质，以及整个赛季中Netflix从各支车队撷取的故事线，为观众提供了一窥F1车队内部事件的独特视角。

 

今年早些时候，F1媒体权益总监Ian Holmes告诉Autosport，该系列剧开拓了这项运动的视野，让它看到了自己可能获得的观众增长潜力。

“该系列剧向我们证明了外面还有多少潜在观众，以及我们可以如何用一种不同的方式和现有的粉丝对话，”他说，“Netflix的这一系列剧，向我们显示了大家对相关内容的需求，这方面内容在任何赛季前的常规节目里都是找不到的。但是它们值得拥有一席之地，观众们发自内心地为这样的内容着迷。“

”另一个告诉我们的事情是，真正最能够吸引大家兴趣的是个体、性格、摇滚明星、赛车手，以及在另一些例子里也许是车队领队。这是那种依靠人物性格驱动的节目。我认为它做得最成功的一点就是揭示了一些真谛，这要衷心感谢各支车队的开放和包容，同意让节目对他们进行拍摄，允许摄像机和麦克风深入之前不被允许的地方中去。”

第四季播出的具体日期尚未公布，不过按照惯例，应该会在新赛季的预热期中播出。F1 2022赛季预计将于明年3月从巴林开始。

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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