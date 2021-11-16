F1 2021游戏解锁沙特大奖赛吉达街道赛道

12月3日到5日，F1将前往沿海城市吉达，在该市的街道上展开首次冒险旅程。这条逆时针布局的赛道将成为F1锦标赛赛历上最高速的街道赛道，平均速度可高达250公里/小时。

这条6.174公里长的赛道将穿过吉达的滨海大道，成为F1赛历上第二长的赛道，仅次于比利时的斯帕。尽管拥有27个弯角，但庞大的赛道布局令其在设计图上看起来就相当快。如今Codemasters将通过最新更新的F1 2021游戏，让粉车迷们第一次“身临其境”地体验这条F1赛历上的新成员。

通过飞速的一圈，人们很快就会明白为什么速度会极速飙升。尽管吉达赛道具有街道赛道DNA，但它的赛道速度惊人，充满了长直道和现代F1赛车可以轻松地全速前进的高速急转。

从车载视频中可以看出，1号弯是一个中速弯道，用于在发车后疏散车流。紧接着是一个超高速弯角组合，连接着第一条DRS直道。

随后赛道将迎来倾斜的180度左手大转弯，连接着更多全速蜿蜒的路段。这里不仅将伴随有视觉盲区，且几乎没有缓冲区。

Jeddah Street Circuit overview Photo by: Uncredited

这就是为什么这条赛道的特点最容易让人想起巴库街道赛道，尤其是其末尾的高速赛段。但二者的不同之处在于沙特赛道有整整6公里长。

蜿蜒的赛道尾段在进入最后的发夹弯前，将经过超过30秒没有刹车区的路段。所以预计冷刹车将给车手和车队带来额外的挑战。

基于这条赛道缺少缓冲区，许多弯角存在视觉盲点，以及比赛将在晚上进行的事实，很显然吉达将呈现大量的戏剧化场面。

同时，鉴于目前梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和红牛的马克斯·维斯塔潘的冠军争夺愈演愈烈，赛事全年倒数第二站的安排，注定F1将在这里迎来一个轰动的周末。

翻译/小飞侠