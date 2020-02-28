F1集团三年来首次实现盈利

F1的整体收入从2018年的18.27亿美元增至去年的20.22亿美元。这也意味着继2017年亏损3700万美元和2018年亏损6800万美元之后，该集团在去年实现了1700万美元的盈利。

收入的增加意味着，近年来十支车队分红逐渐下降的趋势将得到逆转。这也将对当前车队正在讨论的2021年及之后的《协和协议》产生一定影响。

2016年，车队的分红总计为9.66亿美元。2017年和2018年，这一数字分别下跌至9.19亿美元和9.13亿美元。但2019年，车队分红将上升至10.12亿美元。

F1扭亏为盈主要得益于主要收入的增长，包括占38%转播费、占15%的赞助费和占30%的赛事申办费，尽管最后一项在2019年的业绩出现下滑。

Liberty Media对于F1主要业务领域的情况这样解释道：“（2019年）第四季度和全年的转播收入有所增加，原因是合同利率上调，部分抵消了汇率走弱的影响。”

“广告和赞助收入在第四季度相对持平。但由于新的赞助协议的达成，广告和赞助收入全年都有所增长。但这些收入流的增长被第四季度和全年比赛推广收入的下降部分抵消了。”

“第四季度的比赛推广收入下降主要是由于一份合同更新了续约条款。而全年的下降则是受到两份合同续约和现行外汇汇率走弱的影响。”

同时Liberty Media表示，其包括数字媒体在内的非主营业务收入也有所增长。

报告指出：“2019年全年及第四季度，F1的其他收入也有所增长，主要来自于数字媒体收入增长、围场俱乐部上座率上升、其他赛事相关活动收入的增加以及F2和F3车队设备、零部件和维护费用的提升。”

Liberty Media还承认，F1的成本在2019年也有所上升，主要用于支付给车队的分红。这通常与F1的整体收入水平以及“车队分红可变因素的相关影响”相关联。

其他的成本增加还包括：各种技术举措投入，数字和社交媒体产品和平台的进一步开发和交付，向F2和F3车队提供设备、部件、维护和其他服务的销售相关费用的增加以及向国际汽联支付费用的提高。

F1首席执行官切斯·凯利对于公司的未来前景表示乐观。

“在过去几年里，F1一直受益于在这项业务上的投资，”美国人表示，“我们通过显赫的财务业绩、收视率、上座率和参与度见证了这一点。2020年是这项运动的70周年，这将为我们提供进一步的动力。”

Liberty Media总裁兼首席执行官格雷格•马菲指出：“F1不仅创造了非凡的财务业绩，同时还扩大了观众人群，提升了比赛的上座率。”

除了财务数据外，Liberty Media透露2019年F1的比赛总上座人数增加了2%，达到了420万人；社交媒体关注者增加了33%，达到了2490万人；电视观众累计增加了9%，已上升至19亿人。

翻译/小飞侠