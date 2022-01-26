F1金钱分歧或致2022年冲刺赛计划搁浅

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继2021年成功地在银石、蒙扎和英特拉格斯试行冲刺赛后，F1大佬们希望今年能继续推进举办六场冲刺赛的计划。然而，由于车队无法与F1的商业权利持有人就赛事的补贴方案达成一致，目前该计划尚未获批。

据了解，去年车队在每场冲刺赛中都可获得10万美元的额外补贴，以及三场比赛共计45万美元的预算帽津贴。如果发生严重事故，每辆赛车还可以额外获得10万美元的事故损失赔偿。

然而今年，据悉F1不希望再提供任何额外的事故补贴。取而代之，F1最初计划在前五场冲刺赛中为每队提供50万美元/场的补贴，并对于除此之外的每场比赛补贴15万美元。这意味着每支车队实际可通过2022年的六场冲刺赛获得265万美元的额外补贴。

但据了解，这一数字并没有得到大车队的认可。由于受到预算帽的限制，他们担心这笔金额仍不够用。尤其是在已经努力降低支出的情况下，额外的冲刺赛成本可能会迫使他们在发生事故时，不得不在纯粹的性能提升方面做出妥协。

同时布朗透露，一支未透露身份的车队希望将预算帽在现有基础上提高500万美元。然而，规模较小的车队认为，提高预算帽的要求只是为了掩盖规模较大的车队为了让自己的赛车跑得更快而花钱更多的事实，并非是为了冲刺赛。

对于F1来说，未能找到折中的方案令其苦恼不已。由于目前距离新赛季的首场比赛仅有几周时间，围绕资金的争议或将彻底破坏冲刺赛的计划。

Gasly crashed out of the Monza sprint after contact with Hamilton. Certain teams are concerned that more sprints need to be covered by an increased cost cap, though McLaren boss Brown disagrees with this Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

F1目前的治理结构意味着，要想在今年改变规则，就需要获得F1委员会30名代表中的“绝对多数”，即28票后方可通过。

虽然F1和国际汽联各自的10票可以得到保证，但要获得8支车队的支持或将面临难题。因为他们深谙红牛、梅赛德斯和法拉利可能会“迫使”各自的客户车队支持他们的立场，从而出现最令人担心的情况。

尽管迈凯论目前对于F1所提供的财务方案感到满意，但布朗也担心一些车队会利用自己的权力彻底破坏冲刺赛计划。

当被问及F1该如何走出资金的僵局时，布朗表示：“我们可能没办法，这将是不幸的事情。”此外布朗表示，自己并不支持支出较大的车队试图提高预算帽地做法。

“我们都面临着同样的挑战，”美国人表示，“所以，如果你碰巧发生了更多的事故，这也是我们所有人都面临的问题。对我来说，这就是这项运动的一部分。这是在应对挑战，而不只是通过拿出支票簿来解决问题。”

“有一支车队特别想要增加500万美元的预算帽，这太荒谬了，而且没有任何合理的依据，”布朗他补充道。“然后，当你质疑这些事实时，他们会说，‘但你需要未雨绸缪，以防万一’。所以你就坐在那里，然后说‘这简直是胡说八道。’”

Brown says politicking could mean sprints don't happen at all in 2022 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

随着“战线”的确定，布朗认为最好的方法或是放弃2022年的冲刺赛计划，转而专注于在2023年通过它。届时，该计划作为长期的规则变化，只需要有6支车队的支持即可通过。

“我希望我们不要陷入为2022年投票的局面，我们必须回到8票制，因为我们通过了一个里程碑式的日期，” 美国人表示。“我认为我们应该向前看，现在就锁定2023年。如果你想要强硬一点的话，根本就不该增加预算帽。”

“然后或许我们可以做出妥协，可以适当提高一点预算帽，这样我们就可以从2022年开始，或者跳过2022年。那样的话，我认为其中的一些车队应该向车迷解释为什么没有了冲刺赛。”

翻译/小飞侠