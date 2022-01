F1金钱分歧或致2022年冲刺赛计划搁浅

继2021年成功地在银石、蒙扎和英特拉格斯试行冲刺赛后,F1大佬们希望今年能继续推进举办六场冲刺赛的计划。然而,由于车队无法与F1的商业权利持有人就赛事的补贴方案达成一致,目前该计划尚未获批。

据了解,去年车队在每场冲刺赛中都可获得10万美元的额外补贴,以及三场比赛共计45万美元的预算帽津贴。如果发生严重事故,每辆赛车还可以额外获得10万美元的事故损失赔偿。

然而今年,据悉F1不希望再提供任何额外的事故补贴。取而代之,F1最初计划在前五场冲刺赛中为每队提供50万美元/场的补贴,并对于除此之外的每场比赛补贴15万美元。这意味着每支车队实际可通过2022年的六场冲刺赛获得265万美元的额外补贴。

但据了解,这一数字并没有得到大车队的认可。由于受到预算帽的限制,他们担心这笔金额仍不够用。尤其是在已经努力降低支出的情况下,额外的冲刺赛成本可能会迫使他们在发生事故时,不得不在纯粹的性能提升方面做出妥协。

同时布朗透露,一支未透露身份的车队希望将预算帽在现有基础上提高500万美元。然而,规模较小的车队认为,提高预算帽的要求只是为了掩盖规模较大的车队为了让自己的赛车跑得更快而花钱更多的事实,并非是为了冲刺赛。

对于F1来说,未能找到折中的方案令其苦恼不已。由于目前距离新赛季的首场比赛仅有几周时间,围绕资金的争议或将彻底破坏冲刺赛的计划。

Gasly crashed out of the Monza sprint after contact with Hamilton. Certain teams are concerned that more sprints need to be covered by an increased cost cap, though McLaren boss Brown disagrees with this

