F1迎来预算帽审计公开日，财务制度走向在此一举
本周三F1将迎来“预算帽”政策实施以来的真正考验：因为一旦确认有车队超支，在处罚执行方面稍有不慎，有可能导致整个财政规则的崩盘。
2021年每支车队可以支出的上限为1.45亿美元——今年这一数字降到了1.4亿美元。经过几个月的审计，国际汽联将在今天公布上赛季的结果，哪些车队遵守或者违反了预算帽将一目了然。
上周末的新加坡大奖赛之前，德国《Auto Motor und Sport》暗示红牛和阿斯顿·马丁可能违反了预算帽。对此，梅赛德斯和法拉利不约而同地声称红牛的做法的“公开的秘密”，之后就引起了对于这项规则违规行为处罚的争论。显然，如果红牛打破了成本上限，那么将让维斯塔潘的世界冠军再次受到质疑——本就因为国际汽联前F1赛事总监迈克尔·马西在阿布扎比的“人为过错”而变得有争议。而且，因为2021赛季的研发关乎2022赛季的赛车竞争力，荷兰人和红牛车队即将获得的两项锦标赛冠军的含金量，也被打上问号。
因为预算帽是在2021年才第一次启用，对于违反规则如何进行处罚，没有先例可循，只有规则守则中列出了一些可能的处罚手段，从罚款到取消锦标赛资格。这些处罚被分为三类：财政处罚、轻微竞技处罚和实质性竞技处罚。其中，轻微竞技处罚包括公开训斥、制造商和车手扣分、停赛、空气动力学测试受限和下一年预算帽上限降低。而实质性竞技处罚在涵盖以上这些同时，还包括取消和暂停锦标赛资格。
国际汽联在上周五晚上发表声明称，“正在确定由所有F1车队递交的2021年财政数据的评估。有任何违规，将根据规则中的正式程序进行处理。”
Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes AMG, 3rd position, on the podium
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
8月，法拉利领队马蒂亚·比诺托曾表示：“财政规则可能在各车队解释和如何执行的方式上存在差异。我们知道我们需要有一个非常坚定的国际汽联，以确保他们以适当的方式关注，否则规则将不公平和公正。"
今年早些时候，威廉姆斯就因为错过了提交车队2021年账目的最后期限，被罚款2.5万美元。尽管这是一个相对较小的责任能力，但随着威廉姆斯支付罚款，很快得到平息。
但是显然，如果对任何潜在的违规行为听之任之，或者对任何违反规则的车队处罚过轻，就有可能设下一个影响恶劣的先例，其他车队将觉得如果超支了，并没有特别大的问题。
对此，法拉利竞赛总监劳伦特·梅基斯在新加坡时表示："这是对预算帽决定性的测试。如果我们不能通过这个测试，可能游戏就结束了，因为影响是巨大的。"
法拉利和梅赛德斯都对于红牛被爆违反预算帽感到紧张，因为作为以争冠为目标的车队，他们很清楚严格遵守支出限制意味着有多少赛车的速度无法激活。如果有车队已经找到规则的灰色地带，避免处罚，或者宁愿接受处罚，也要以身试法，那么他们也将被迫改变自己的策略。如此一来，所有车队——只要各自的财政允许——都将开始超额支出，那么犹如打开了闸门令洪水泛滥，预算帽将不复存在。
相比被提及的阿斯顿·马丁，红牛显然被置于焦点之下，加上去年RB16B的性能本就比2020年大幅度飞跃并帮助维斯塔潘首次赢得世界冠军，而本赛季车队距离2013年以来第一次收获双料年度冠军近在咫尺，似乎更有理由被怀疑违反了——而且是严重超过——成本支出上限的规定。
当然，红牛领队克里斯蒂安·霍纳坚决否认，并且声称车队递交的2021年审计账目远远低于1.45亿美元。有消息指出红牛的账目上确实还有几百万美元的空间，并且没有受到近期国际汽联在进行审计时发出的支出澄清的影响。霍纳甚至警告对其他车队的“诽谤”进行起诉。
这只是红牛单方面的表态，最终只有国际汽联能定夺奥地利车队在2021年究竟支出多少，用于上赛季和本赛季的赛车研发，特别是作为子公司的红牛技术公司在其中做了多少贡献，而且哪些用于2021赛车，哪些用在2022赛车。以及，如果红牛真的违反规则，那么应该如何进行惩罚。因为稍有不慎，将对未来产生难以估量的影响。这就是为什么所有车队都密切关注着今天将要公布的审计结果。
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
本赛季失去争冠竞争力的梅赛德斯，其领队托托·沃尔夫表示，碍于遵守成本限制，车队无法在赛季中制造更轻的零部件来降低底盘的重量，以至于赛车超重达到两位数，因为那会超过预算帽“2百万美元”。沃尔夫声称，根据观察“有两支顶级车队在赛季中带到赛道的升级次数一样，而另一支更多”。而梅基斯则表示“在预算帽中溢出的每一百万，都将转化为赛车速度的每零点一秒”。
事实上，这种情况不仅对大车队重要，对小车队同样如此。一旦预算帽被打破，而且处罚只是隔靴搔痒，那么最终违背的是其用来缩小赛道上竞争差距的初衷。因为大车队将重新加速研发，
接受那些不会带来本质伤害的处罚，只要他们确定赛车能够跑得足够快以获得胜利甚至世界冠军。
另外对于小车队来说，需要国际汽联的公开透明。2019年国际汽联与法拉利就动力单元涉嫌违规达成了私下协议，令其他制造商非常不满。因而，本次争议表面关于预算帽违规与否，实质为这项规则是否存在漏洞，如果存在，应该如何澄清，予以规避。
可以理解的是，除非确定没有车队违规或者真的只是非常小的数字，否则任何严重超支引起的处罚，必然再次受到争议：涉事车队受到处罚过轻，将引来其他车队的抗议；重拳出击实施制裁，那么涉事车队必然反对。无论如何可以肯定的是，今天国际汽联公布的结果，将在很大程度上决定预算帽的未来，或许也将影响接下来几年的赛道格局。
Christian Horner, Red Bull Racing
Photo by: Erik Junius
Latest news
本周三F1将迎来“预算帽”政策实施以来的真正考验：因为一旦确认有车队超支，在处罚执行方面稍有不慎，有可能导致整个财政规则的崩盘。
塞尔吉奥·佩雷兹在新加坡大奖赛中凭借起步后的关键超越，在出现了五次安全车/虚拟安全车的比赛中顶住压力后，第一次在滨海湾获得胜利。而马克斯·维斯塔潘的世界冠军加冕被至少推迟到背靠背的日本大奖赛。
查尔斯·莱克勒克在新加坡大奖赛排位赛里拿下本赛季第九个杆位，而马克斯·维斯塔潘在本赛季个人第一个世界冠军点的比赛里只能从第八位发车。
本周末，F1回到因为疫情原因三年没有举办大奖赛的新加坡，这意味着对车手来说赛历上最艰难的挑战回来了。