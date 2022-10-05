F1迎来预算帽审计公开日，财务制度走向在此一举

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2021年每支车队可以支出的上限为1.45亿美元——今年这一数字降到了1.4亿美元。经过几个月的审计，国际汽联将在今天公布上赛季的结果，哪些车队遵守或者违反了预算帽将一目了然。

上周末的新加坡大奖赛之前，德国《Auto Motor und Sport》暗示红牛和阿斯顿·马丁可能违反了预算帽。对此，梅赛德斯和法拉利不约而同地声称红牛的做法的“公开的秘密”，之后就引起了对于这项规则违规行为处罚的争论。显然，如果红牛打破了成本上限，那么将让维斯塔潘的世界冠军再次受到质疑——本就因为国际汽联前F1赛事总监迈克尔·马西在阿布扎比的“人为过错”而变得有争议。而且，因为2021赛季的研发关乎2022赛季的赛车竞争力，荷兰人和红牛车队即将获得的两项锦标赛冠军的含金量，也被打上问号。

因为预算帽是在2021年才第一次启用，对于违反规则如何进行处罚，没有先例可循，只有规则守则中列出了一些可能的处罚手段，从罚款到取消锦标赛资格。这些处罚被分为三类：财政处罚、轻微竞技处罚和实质性竞技处罚。其中，轻微竞技处罚包括公开训斥、制造商和车手扣分、停赛、空气动力学测试受限和下一年预算帽上限降低。而实质性竞技处罚在涵盖以上这些同时，还包括取消和暂停锦标赛资格。

国际汽联在上周五晚上发表声明称，“正在确定由所有F1车队递交的2021年财政数据的评估。有任何违规，将根据规则中的正式程序进行处理。”

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes AMG, 3rd position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

8月，法拉利领队马蒂亚·比诺托曾表示：“财政规则可能在各车队解释和如何执行的方式上存在差异。我们知道我们需要有一个非常坚定的国际汽联，以确保他们以适当的方式关注，否则规则将不公平和公正。"

今年早些时候，威廉姆斯就因为错过了提交车队2021年账目的最后期限，被罚款2.5万美元。尽管这是一个相对较小的责任能力，但随着威廉姆斯支付罚款，很快得到平息。

但是显然，如果对任何潜在的违规行为听之任之，或者对任何违反规则的车队处罚过轻，就有可能设下一个影响恶劣的先例，其他车队将觉得如果超支了，并没有特别大的问题。

对此，法拉利竞赛总监劳伦特·梅基斯在新加坡时表示："这是对预算帽决定性的测试。如果我们不能通过这个测试，可能游戏就结束了，因为影响是巨大的。"

法拉利和梅赛德斯都对于红牛被爆违反预算帽感到紧张，因为作为以争冠为目标的车队，他们很清楚严格遵守支出限制意味着有多少赛车的速度无法激活。如果有车队已经找到规则的灰色地带，避免处罚，或者宁愿接受处罚，也要以身试法，那么他们也将被迫改变自己的策略。如此一来，所有车队——只要各自的财政允许——都将开始超额支出，那么犹如打开了闸门令洪水泛滥，预算帽将不复存在。

相比被提及的阿斯顿·马丁，红牛显然被置于焦点之下，加上去年RB16B的性能本就比2020年大幅度飞跃并帮助维斯塔潘首次赢得世界冠军，而本赛季车队距离2013年以来第一次收获双料年度冠军近在咫尺，似乎更有理由被怀疑违反了——而且是严重超过——成本支出上限的规定。

当然，红牛领队克里斯蒂安·霍纳坚决否认，并且声称车队递交的2021年审计账目远远低于1.45亿美元。有消息指出红牛的账目上确实还有几百万美元的空间，并且没有受到近期国际汽联在进行审计时发出的支出澄清的影响。霍纳甚至警告对其他车队的“诽谤”进行起诉。

这只是红牛单方面的表态，最终只有国际汽联能定夺奥地利车队在2021年究竟支出多少，用于上赛季和本赛季的赛车研发，特别是作为子公司的红牛技术公司在其中做了多少贡献，而且哪些用于2021赛车，哪些用在2022赛车。以及，如果红牛真的违反规则，那么应该如何进行惩罚。因为稍有不慎，将对未来产生难以估量的影响。这就是为什么所有车队都密切关注着今天将要公布的审计结果。

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

本赛季失去争冠竞争力的梅赛德斯，其领队托托·沃尔夫表示，碍于遵守成本限制，车队无法在赛季中制造更轻的零部件来降低底盘的重量，以至于赛车超重达到两位数，因为那会超过预算帽“2百万美元”。沃尔夫声称，根据观察“有两支顶级车队在赛季中带到赛道的升级次数一样，而另一支更多”。而梅基斯则表示“在预算帽中溢出的每一百万，都将转化为赛车速度的每零点一秒”。

事实上，这种情况不仅对大车队重要，对小车队同样如此。一旦预算帽被打破，而且处罚只是隔靴搔痒，那么最终违背的是其用来缩小赛道上竞争差距的初衷。因为大车队将重新加速研发，

接受那些不会带来本质伤害的处罚，只要他们确定赛车能够跑得足够快以获得胜利甚至世界冠军。

另外对于小车队来说，需要国际汽联的公开透明。2019年国际汽联与法拉利就动力单元涉嫌违规达成了私下协议，令其他制造商非常不满。因而，本次争议表面关于预算帽违规与否，实质为这项规则是否存在漏洞，如果存在，应该如何澄清，予以规避。

可以理解的是，除非确定没有车队违规或者真的只是非常小的数字，否则任何严重超支引起的处罚，必然再次受到争议：涉事车队受到处罚过轻，将引来其他车队的抗议；重拳出击实施制裁，那么涉事车队必然反对。无论如何可以肯定的是，今天国际汽联公布的结果，将在很大程度上决定预算帽的未来，或许也将影响接下来几年的赛道格局。

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius