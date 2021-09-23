F1车队领队：我们必须倾听车迷在调查中表达的想法

一项由Motorsport Network发起，并得到F1组织支持的全球调查，为各国车迷提供了一次很好的机会去表达自己的观点。

调查发起的时机正值这项运动向2022年技术新规转变的时期，一些其他的想法也在被讨论甚至进行尝试。对于冲刺排位赛的实验——目前已在银石和蒙扎进行尝试——获得的反馈褒贬不一。

“我们必须倾听车迷的声音，”阿斯顿·马丁车队领队奥马尔·萨夫诺尔说。“我们就是为了他们而战，如果没有车迷，这项运动将会完全不一样。所以我们必须倾听他们的声音，他们是我们的观众，我们在这要做的就是向观众发出请求。你必须利用数据去做出改善，首先你得领会车迷需求中的微妙之处，然后把它们给到车迷。”

法拉利车队领队马蒂亚·比诺托同意重要的是F1要对调查结果高度重视。“进行调查总是非常重要，因为你会得到反馈，”他说，“不过我认为更重要的是，要对调查反馈和结果进行仔细分析，然后做出准确和恰当的判断，并最终采取正确行动。所以调查当然很重要，不过最重要的是你拿到调查结果后要做什么。”

Formula 1 and Motorsport Network launch world’s largest F1 Fan Survey Photo by: Motorsport.com

阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔承认，有时候车队内部人士被每天的日常活动缠身，他们有时候无法看到大局。

“我认为做调查很有意义，因为最终我们做的所有事情都是为了车迷，”他说，“知道他们真正期待什么很有必要，有时候我们的视野仅仅局限在赛车上，因为我们可能每天过于深陷在日常事务中。“

”不过讨论一下车迷的感受很有意义，然后我们就可以思考我们能够做些什么去实现他们的期待。站在维修区墙内，有时候你会有种感觉，车迷总是一成不变。观众群体是在不断发展的，主要是有了新的交流方式等等，我们需要明白看台上的观众是什么样的。”

威廉姆斯车队领队乔斯特·卡皮托相信车迷想要的是诚实正直的体育精神，而不是耍一些花招和把戏。

“整项运动就是为了娱乐车迷，”他说，“所以我们不论做任何事都应该是出自车迷希望看到的基础上，只要它是适合一项真正的运动的。也就是说‘好了，我们想要倒序发车，或者我们想要更多的撞车’。我想那样是不对的。“

”不过我所听到的车迷的意见，还有我得到的反馈，他们都是非常以竞技为中心的。我很肯定车迷想要看到的是真正的胜利，而不是大乐透式的碰运气。”

卡皮托认可像贝尔（Bell）头盔摄像机这样的试验——由威廉姆斯车手乔治·拉塞尔在蒙扎进行尝试——指明了前进的方向。

“我觉得这个必须被尝试，并且最终每个人的车上都应该装一个，”他说，“所以我认为，一切有助于提高娱乐性和能给车迷更多信息的方式就是好的方式。”

Alpine车队执行总监马钦·布德科夫斯基提醒到，新的想法在实施前仍需要被妥善测试，因为有时候它们并没有达到人们希望的目标。

“我们是为了车迷而来，感谢车迷。”他表示。“如果没人观看比赛，我们所有人就会失业。不过同时，如果我们只为自己而比赛，这不合理，也没有意义。所以这样做是极其重要的。”

“有一点我们必须非常小心，那就是有时候会有一些假的好主意，我们要进行认真研究。我们总是需要车队、FIA和F1对它们进行研究。一直有很多讨论的声音说要修改轮胎规则，或者让加注回来。当你真的和策略师一起好好审视它们时，会知道有些是假的好主意，因为它们事实上并没有给比赛带来帮助。“

”所以让我们倾听车迷的意见，但也许在采纳并实施他们想要的方式时要保持谨慎。实际上当你研究一下数据，你会发现这些方式行不通。所以这就是我们唯一需要小心的事情。”