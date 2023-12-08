F1车队集体发声后，国际汽联放弃调查沃尔夫夫妇
F1车队集体否认提出过抗议并力挺苏西·沃尔夫之后，国际汽联决定放弃引起争议的所谓梅赛德斯领队托托·沃尔夫与妻子之间可能存在利益冲突的调查。
本周二晚间，国际汽联突然发表声明称，将由其合规部门对一名F1车队领队和一名F1管理公司（FOM）工作人员之间可能存在机密信息分享的行为进行调查。
尽管这份声明没有指名道姓，但猜测源自一家商业类F1杂志刊登的未经证实的报道，暗示沃尔夫在一次领队会议上提到了同僚没有掌握的只可能FOM高层了解的信息，而理论上其妻子苏西因担任F1旗下全女子系列赛F1学院的总经理，有可能了解这些情况。该声明还称国际汽联收到其他车队的抱怨。
此举立即遭到了梅赛德斯、F1的强烈抗议，德国车队更声称该世界汽车运动管理机构从未进行过任何沟通。而苏西·沃尔夫在个人社交平台上质疑国际汽联此举别有针对性，是“看似根深蒂固的恐吓和厌恶女性的行为”。
一天之后，其余九支参赛车队纷纷发出了口径统一的声明（仅个别车队在各自名称上有细微不同），全都否认向国际汽联进行过相关的控诉，而且齐声表达对苏西·沃尔夫的声援，将坚决在明年F1学院赛事中派出他们的女性车手使用代表车队的涂装参赛。
红牛领队克里斯蒂安·霍纳在出席Autosport年度颁奖典礼之前接受Sky Sports采访时表示：“瞧，我们在赛道上是劲敌，但我们没有对苏西、托托或梅赛德斯向国际汽联提出过任何官方控诉。”
“事实上，红牛从一开始就是参与F1学院力度最大的车队，而且两支红牛拥有的车队之间，我们将派出三辆赛车。我们一直与苏西紧密合伙，她在F1学院的工作上做得相当出色。”
“所以我认为，我们与其他人一样，对昨晚的声明感到相当意外。但这肯定不是红牛挑起、要求或触发的。”
F1车队罕见的团结将国际汽联推到了风口浪尖。周四晚间，就在2023年国际汽联年度颁奖之前，该管理机构声称其已经确认不存在所谓的利益冲突。
“经过对F1管理公司的《F1行为守则》和《F1利益冲突政策》的审查，并确认已采取适当的保护措施来减少任何潜在冲突后，国际汽联相信FOM的合规管理系统足以防止任何机密信息遭未经授权的披露，”声明中写道。
”国际汽联可以确认，目前没有涉及任何个人的道德或纪律调查正在进行。作为监管者，国际汽联有责任维护全球赛车运动的诚实正直。国际汽联重申其对诚信和公平的承诺。”
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