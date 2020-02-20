F1车队谨慎看待中国大奖赛日期调整方案

原本定于4月19日举行的中国大奖赛因新冠肺炎疫情而改期后，Motorsport.com近期报道了在F1管理公司研究的多种方案里，一种选择是把上海的比赛安插在赛季末的巴西和阿布扎比大奖赛之间并且改为试验性的“两日制”赛程。不过，对于即时性的赛历修改，需要得到车队的一致同意。

2020赛季原本应有22场大奖赛，相比于上半赛季，夏休期后的赛事因为比去年早一周收官，所以安排更加紧密。因此，无论在哪个目前空出的周末安排前往上海，难免造成“三连赛”甚至更紧张的赛程。

虽然从物资运输上来说，车队为亚洲的比赛专门准备了一套海运的装备，但是赛季末人员的疲累是更头疼的问题。

当被Motorsport中文网问及如果疫情解除，红牛是否原意回到中国比赛时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳回答说：“这取决于我们的争冠情况。如果你领先，你不会希望赛季末有很多比赛；如果你不领先，你会希望比赛越多越好。”

“非常严肃地说，我认为需要研究的是后勤上的问题，”向Motorsport中文网表示，“今年的赛程很艰苦，如果我们要去巴西-中国-阿布扎比，在那个时间段对所有人都是很高的要求。所以我们必须研究这个方面，仔细地考虑下。”

红牛“姊妹”车队AlphaTauri（原Toro Rosso车队）的领队弗朗兹·托斯特表示，只要疫情得到解除，奥地利公司的梯队愿意到中国比赛。

“首先，在现在情况下，FIA和FOM做出不去中国的决定是绝对正确的，因为所有雇员和所有人的安全和健康是最重要的事情，你们媒体也会要去，”托斯特说道。

“无论我们是不是可以在赛季末挤出时间，我们拭目以待。首先，中国需要解决卫生情况。我不知道他们能否在一定期限里解决，他们需要确保去到中国是安全的。如果有可能的话，是的，当然（原意去比赛），那么也就是赛季末了。”

“因为——根据我对合约的了解——阿布扎比必须是最后一场比赛，他们可能会把阿布扎比往后延一周。如果冠状病毒得到控制，那么我认为我们能够找到解决方案。”

可以理解的是，如果FOM确定了中国大奖赛的日期调整方案，会交给车队投票表决。不过，哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳认为目前谈论此事的时机还不成熟，因为有很多不确定因素。

“我认为他们（FOM）正在研究，希望疫情可以度过，”斯泰纳表示，“但是我认为没人可以说11月病毒就会被彻底消灭。我希望可以，因为那肯定不好。但是现在没法保证。所以是否病毒会被消灭，我们要等待；是否后勤保障上可行；现在有很多不确定因素。”

“我知道他们正在研究，但是还没有给我们提案，我们要怎么做？当然，他们需要研究，查看什么是可能的。”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team and Romain Grosjean, Haas F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

其他影响

世界卫生组织在一月底把此次疫情升级为全球卫生紧急事件，而随着疫情在其他国家的蔓延，全球都提高了警戒。不少国家都实施了临时性的中国旅行禁令，或者对来自敏感地区的旅行者采取必要的预防措施。

当前随着疫情的持续，作为本赛季第三场比赛——也是历史上第一次的——越南大奖赛也被打上了问号。虽然澳大利亚的确诊病例与越南相近，但是更多的顾虑在于越南当局的报告是否透明。

对F1来说，新冠病毒不仅让赛程被打乱，而且对赛季初的飞行出差带来了额外的麻烦。特别是针对澳大利亚和越南，不少车队纷纷调整行程，避免出差团队的人员途径有疫情的国家和地区。

当前措施最严格的是，迈凯伦集团实施了临时条例，禁止过去14天内造访过中国和其他在列国家的各国人士进入其设施，包括围场里的招待室。