F1车队被禁止在今年进行2022规则研发

新冠肺炎疫情导致F1 2020赛季延期进行，除了澳大利亚和摩纳哥大奖赛取消之外，前八场比赛中的另外六场——包括中国大奖赛——全都延期，而且不排除更多比赛被推迟或取消的可能。

本周二，世界汽车运动理事会（WMSC）发表声明，确定了对F1规则进行一系列修改。根据这份声明，WMSC确定了“作为节省成本的措施”，技术规则改革推迟到2022年实施。

此前，车队已经同意在2021赛季继续使用2020年的赛车底盘，并且仅限于空气动力学的开发，但当时并没有明确是否可以提前为2022年的新规则做准备。而此次规则修改特别对此进行了约束，禁止在2020年为2020年规则进行空气动力学开发，而且从3月28日起生效。

近期，F1 CEO切斯·凯利表示希望2020赛季可以从夏天开始进行，而且目标仍旧是举行15-18场大奖赛，哪怕这意味着会超过原先在11月底收官的日程。而针对赛历的修订流程，WMSC给予了国际汽联和F1对2020年赛历进行任何有必要修改的绝对权利，不需要车队进行投票表决。

引擎工厂强制停工

虽然当前2020赛季何时可以开始以及具体有多少赛站是未知数，但是WMSC对可能涉及动力单元使用的变化做了新规定。如果最终赛历上少于或等于14场大奖赛，那么每位车手仅限使用两套动力单元，即“六大部件”的限额各为两个；如果最多只有11场大奖赛，那么内燃机、MGU-K、MGU-H和涡轮依然为两个配额，而能量存储单元和电子控制单元各为一个。

当前，各参赛车队已经按照与F1和国际汽联的紧急约定，提前关闭了工厂，进入21天的停工期。当时，该协议没有强制制造商车队的动力部门暂停工作，但现在也纳入了范围。

此前法拉利公司在3月15日就下令关闭了整个马拉内罗工厂，雷诺位于法国Viry的引擎工厂也早早停工，而梅赛德斯高性能动力系统（HPP）基地和红牛车队引擎供应商本田位于日本的工厂状态不详。对此，修订后的规则里添加了额外条款，即：如果公共安全隐患或政府限制超过原始设定的停工期限，引擎制造商应当与国际汽联协商是否延长关闭时期，以便确保公平对待。

不仅如此，今年的倍耐力轮胎研发测试将暂停进行。原本，车队将在全年里使用混合赛车协助意大利制造商将完成总共25天的测试，为2021年使用18寸轮胎进行准备。

WMSC表示，这一系列改动的目的是为了“给国际汽联和F1灵活性，对危机做出反应，并组织一个最好地保护锦标赛商业价值的比赛赛历，以及尽可能多地遏制成本”。

Mercedes Brixworth engine factory Photo by: Mercedes AMG

2021年禁用DAS系统

值得一提的是，WMSC在声明中特别提到，梅赛德斯在今年季前测试被揭露的DAS系统将不得在2021年使用。该系统让车手可以在赛车行进中，通过方向盘向前推和向后拉来调节前轮的前束角。

虽然巴塞罗那测试期间，国际汽联就明确表示该创新技术将在2021赛季被禁止使用，但是新冠肺炎疫情爆发后十支车队就2021赛季沿用2020年底盘达成协议，梅赛德斯曾有希望在下赛季继续使用DAS系统，尽管实际效果还没有得到证明。

但是经过磋商，梅赛德斯同意F1从2021年起取缔这项技术的计划。可以理解的是，这在一定程度上也是不建议车队在复工后对该系统进行研发。

此外，WMSC赋予了国际汽联主席让·托德在非常时期拥有特殊权利，“可以在有需要的紧急情况下，就2020赛季的国际竞赛的组织工作做出决定”。