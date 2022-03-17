F1车队老板们如何应对通货膨胀

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本赛季，由于预算帽又再度削减了500万美元，降低至1.4亿美元，F1顶级车队们不得不在开支上继续“勒紧裤腰带”。

不仅如此，由于受到新冠疫情影响以及乌克兰战争的持续影响，如今车队在财政方面还面临着来自通货膨胀和支出急剧上升的额外压力。

这不仅意味着交通和电力等方面成本的大幅上升，同时为了确保员工工资和其实际生活开销保持同一水平，车队还必须提升薪酬。

当F1预算帽被制定时，世界经济处于一个更好的状态，通货膨胀也远没有达到现在的水平——这就是为什么如今的规则中几乎没有帮助车队应对困难的余地。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，F1亟需对此事做出一些紧急应对。

“我认为这是一个非常现实的问题，因为我们已经看到了极高的通货膨胀，”霍纳表示。

“我们必须记住，在2020年年中，新冠疫情大流行期间设置预算帽时，没有人能够预见我们今天在世界上所面临的处境。”

“当然，我们所看到的世界形势只会推动价格向一个方向发展，通胀看起来可能达到创纪录的水平。我们已经在航空货运等领域看到了这种影响。”

“我认为这是一个非常严重的问题，我们必须研究和解决，因为这对人们的就业和生计有直接的影响。”

虽然各车队之间还没有就如何应对这一问题达成普遍共识，但霍纳认为，国际汽联应该介入并提供帮助。

“我认为监管机构有责任审视这一点，”英国人表示。“随着生活成本的上升，以及我们看到的世界上正在发生的事情，我们迫切需要确保解决措施到位。”

The cost of logistics has seen a dramatic rise following the recent oil price surge Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

威廉姆斯老板约斯特·卡皮托也表示，车队正面临着成本压力。在油价飙升的背景下，车队的差旅费用已急剧增加。

“当你看到物流成本上升40到50%时，这是一个非常非常严重的影响，”卡皮托表示，“如果你不得不在物流上再投入数百万美元，那就意味着你必须削减其他方面的支出。”

“你的开发计划要花上一年的时间，所以如果出现完全失控的事儿，情况就会变得非常困难。”

迈凯伦领队安德雷亚斯·塞德尔认为，确实有必要就世界范围内的情况与国际汽联进行一些适当的谈判，以找到应对的方法。

“运用常识总是很重要的，”塞德尔表示，“我们已经完全做好讨论的准备了。”

“我们与其他团队以及国际汽联进行了进一步的讨论，因为对于预算帽，我们面临着同样的挑战。现在，有了这些额外的不可预见的开支，我们愿意进行讨论，也愿意寻求解决方案和潜在的调整，只要一切都在合理的范围内。”

翻译/小飞侠