F1车队老板们如何应对通货膨胀

本赛季,由于预算帽又再度削减了500万美元,降低至1.4亿美元,F1顶级车队们不得不在开支上继续“勒紧裤腰带”。

不仅如此,由于受到新冠疫情影响以及乌克兰战争的持续影响,如今车队在财政方面还面临着来自通货膨胀和支出急剧上升的额外压力。

这不仅意味着交通和电力等方面成本的大幅上升,同时为了确保员工工资和其实际生活开销保持同一水平,车队还必须提升薪酬。

当F1预算帽被制定时,世界经济处于一个更好的状态,通货膨胀也远没有达到现在的水平——这就是为什么如今的规则中几乎没有帮助车队应对困难的余地。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示,F1亟需对此事做出一些紧急应对。

“我认为这是一个非常现实的问题,因为我们已经看到了极高的通货膨胀,”霍纳表示。

“我们必须记住,在2020年年中,新冠疫情大流行期间设置预算帽时,没有人能够预见我们今天在世界上所面临的处境。”

“当然,我们所看到的世界形势只会推动价格向一个方向发展,通胀看起来可能达到创纪录的水平。我们已经在航空货运等领域看到了这种影响。”

“我认为这是一个非常严重的问题,我们必须研究和解决,因为这对人们的就业和生计有直接的影响。”

虽然各车队之间还没有就如何应对这一问题达成普遍共识,但霍纳认为,国际汽联应该介入并提供帮助。

“我认为监管机构有责任审视这一点,”英国人表示。“随着生活成本的上升,以及我们看到的世界上正在发生的事情,我们迫切需要确保解决措施到位。”

The cost of logistics has seen a dramatic rise following the recent oil price surge

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images