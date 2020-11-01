F1车队有信心妥善应对新一轮欧洲“封国”

继法国和德国再次封国之后，英国也将从下周四起再次封锁，并至少持续到12月初。但与前一次相比，这次的措施有一定的开放性。

7支车队和F1总部位于英国。前一次英国“封国，多支车队不得不实施了对员工减薪和强制放假等控制成本的措施，而F1与国际汽联与车队协商后修改规则，在2020赛季暂停进行期间关闭了工厂2个半月。

不过从7月初本赛季在奥地利重新揭幕战以来，居住在英格兰的F1相关工作者，被归入精英运动的参赛人员而获得特赦，免除了国际旅行后强制的隔离制度。

本周末F1正在意大利的伊莫拉比赛，但是原本面向观众开放的赛事，在最后一刻被当地机构勒令必须关门比赛，因为意大利的疫情也出现明显的第二波反弹。然而伊莫拉之后，2020赛季仍有4场比赛，需要旅行前往土耳其、巴林（举办两场）和阿布扎比，加上阿布扎比测试，直到12月中下旬才会完全结束。

在伊莫拉期间，基地位于英格兰的多支车队的负责人，都相信F1能成功度过新一轮的难关。

“基于所有的规则以及我们为F1、为我们这个小世界所安排的措施，我认为我们仍然可以感觉到安全，”迈凯伦领队安德雷亚斯·塞德尔表示。

“我们人员的健康和安全都受到保护是最重要的事情。但是当然，我们知道世界上正发生的情况，很明确的是我们没人免疫，尽管我们已经做了努力。

“当前的情况非常动态化。没有任何计划的改变，我们仍然计划去参加所有剩下的比赛。我认为我们只是需要接受这样。”

不过，近期F1官方通报的参赛人员新冠病毒检测结果出现了明显增加的趋势。本周五的最新一次更新中，有9人的检测得到阳性结果，尽管上周末办赛的葡萄牙给出的信息显示，有14名F1相关人员感染了病毒。

纽伯格林的周末，梅赛德斯有两名成员的病毒检测为阳性反应，又导致另外5名密切接触者立即隔离。之后，突然身体不适而没有参赛的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔，在周日回到家中后做的检测呈现阳性，引起了不少争议。之后，F1加强了检测级别，除了常规的赛前检测之外，还要求进入围场之后24小时内必须再次接受检测，而非原来的4-5天一次。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫虽然相信F1所打造的生态圈和防疫措施起到了显著的效果，但也提醒车队必须做好应对计划临时被改变的准备。

“我们当前在作为一个‘旅行气泡’方面做得很好。我们有病例，但非常少数，我认为我们按正确的方式做出了应对，”奥地利人说道。

“就这方面来说，我认为我们前往赛道，我们没有真的把任何人置于危险中，因为我们在自己的小缩影里。但不容忽视的事实是，（病例）数字正在上升，而且可能会达到一个程度，一些国家会关闭国界，那就显然会给F1带来影响。

“但就目前而言，我们从切斯（F1现任CEO凯利）那里获得的消息是，看起来一切会进行下去，但是也正如他所说的，我们不知道随着数字增加，下周会发生什么。我们也不知道一个月后会怎么样。 因此，我认为我们需要有适应能力。”