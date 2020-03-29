F1车队支持2020赛季跨年进行

2020赛季的举行因为新冠肺炎大流行而看似遥遥无期。原赛历上的前八场大奖赛已经或取消或延期，暂时排在最靠前的是6月中旬的加拿大大奖赛，但是改期的可能性也越来越大。

F1高层正寻找挽救2020赛季的各种可能性，而且目标仍然是举行15-18场大奖赛，只要疫情得到缓解后可以安全地进行比赛。为此，车队已经按照协议，提前执行原本在夏休强制关闭工厂的时间，为下半年匀出时间。

更早之前，当澳大利亚大奖赛取消、巴林和越南也确定延期后，F1竞赛总监罗斯·布朗曾呼吁车队在赛历的修订上给予灵活性。而他的前同事、法拉利领队比诺托近期表示所有车队都高度配合。

“我们一直保持着对话。与其他车队领队一起，我感觉到这些是决定性的时刻，”比诺托在接受Sky意大利采访时说，“针对时间表，我们给了凯利和国际汽联制定赛历的自由，因为他们需要满足这些条件。”

“我们也可以采用两天制的周末，自由练习改到周六早上。万一大奖赛间隔很短，我们可以达到后勤需要。此外，现在的工厂停工，为在八月里进行比赛的可能性留出了余地，如果届时条件允许的话。”

本周早些时候，F1 CEO切斯·凯利明确表示，如果赛季重新开始，结束时间肯定超过原先的11月底。考虑到世界多国疫情影响严重，都进入了封锁状态，而且恐怕无法在几个月里恢复常态，更多的赛事恐怕将要延期。这意味着2020赛季真要进行的话，可能需要跨年进行。

“这些是我们作为一个整体需要给予最大支持的地方，”当被问及他对明年一月进行大奖赛的态度时，比诺托表示，“如果这个能保证我们有一个更加完整的2020年世界锦标赛，而下一个赛季在三月前不会开始，那么就是非常有可能的。”

根据此前F1、国际汽联和车队的协议，修订版的赛历无需得到车队的认同，这给凯利和他的团队提供了很大的便利。

由于意大利疫情的严重性，法拉利公司在3月15日就关闭了整个马拉内罗工厂，而法拉利车队也在3月19日正式进入为期21天的停工期。而作为法拉利公司的拥有者，阿涅利家族已经捐助1000万欧元用于抗疫。

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