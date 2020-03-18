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Formula 1 / 突发新闻

F1车队提前进入“夏休期”关闭工厂

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F1车队提前进入“夏休期”关闭工厂
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2020年3月18日 下午11:58

F1车队在国际汽联世界汽车运动理事会同意之后提前实施“夏休”，一方面在新冠肺炎疫情下确保车队成员安全，另一方面为重新制订2020年赛程留出余地。

2020赛季已经因新冠肺炎疫情而暂停，在揭幕战澳大利亚大奖赛取消之后，巴林、越南和中国大奖赛全都延期。

此前，F1和国际汽联表示至少五月底之前都不会举行比赛。尽管针对荷兰、西班牙和摩纳哥大奖赛还没有官方声明，但是按照欧洲疫情的局势，恐怕很难如期举行。

F1管理层和车队正在磋商重新制订2020年赛历的事宜。而F1竞赛事务总监罗斯·布朗明确表示，为了安插延期的比赛，可能需要取消强制的夏休期。

通常夏休期处于七八月，车队关闭工厂两个星期，任何围绕赛车工作的人员不得进入设施，以便让员工有时间休假。然而，根据眼下的特殊情况，车队们已经响应布朗，同意把工厂关闭的时间提前并且延长一周。

对此，国际汽联发表声明：“随着新冠肺炎的全球蔓延当前影响到国际汽联F1世界锦标赛赛事的组织工作，世界汽车运动理事会同意对《2020国际汽联F1竞赛规则》的一处修改，将夏天停工时期从七八月提前至三四月，并且从14天延长至21天。因此，所有竞赛者必须在三月和/或四月期间遵守连续21天的停工期。该修改得到了F1策略小组和F1委员会的一致同意。”

国际汽联发表声明之后，多支车队确定了各自工厂停工的日期。

法拉利公司在3月15日就宣布了全面关闭马拉内罗工厂，包括跑车生产线和运动部门。因此，在WMSC做出决定后，法拉利车队立即宣布3月19日起正式停工，直至4月8日。

其他车队中，哈斯F1车队与法拉利同期执行；阿尔法·罗密欧将在3月23日至4月13日期间停工；红牛确定从3月27日起关闭位于Milton Keynes的基地。

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