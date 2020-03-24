F1车队担心没有比赛会影响奖金发放

受到新冠肺炎全球疫情的影响，F1新赛季未能在澳大利亚墨尔本揭幕。当前，根据把夏休期提前的决定，车队已经陆续关闭工厂并且将持续三周。但是疫情会给车队造成多大程度的问题，现在还只是刚刚开始。

威廉姆斯代理领队克莱尔·威廉姆斯表示，她的车队自今年初疫情爆发起就由“策划指导委员会”密切关注着疫情的发展，为了“保护”车队每个人及公司产业。

“到现在已经有两个月时间了，要确保我们能负责任地做出反应，保护在威廉姆斯工作的每个人，根据世界卫生组织的指导做需要做的事情，”威廉姆斯向Motorsport.com表示，“这是目前这个阶段我们所有能做的了。”

“我们在威廉姆斯没有确诊病例。但是我们需要保护好我们的生意。那需要以多种不同方式来确保我们有能力远程工作，如果我们需要把员工送回家的话。”

“我猜测每个车队的主要顾虑是与生产有关，因为你不能在家里制造部件。所以如果我们需要关闭工厂，那就会尤为困难。”

F1、国际汽联与车队协商之后出台了紧急政策，把原本在七八月的夏休期提前至三四月并且强制关闭工厂21天。另外，新的技术规则已经确定延期至2022年实施，而2021赛季将继续使用2020年赛车，同时启动包括“预算帽”在内的新财政规则。

加上刚刚宣布延期的阿塞拜疆，2020年赛历上的前八场比赛都不能按计划举行。尽管F1 CEO切斯·凯利表示仍旧希望能在今年举行15-18场比赛，但在这个他称为“瞬息万变的”局势下，当前他也无法对赛季何时可以开始给出时间框架。

威廉姆斯坦言，如果没有比赛，那么将关系到车队年度奖金分配的问题。可以理解的是，过去两年的糟糕成绩对威廉姆斯车队来说，即便今年有新人尼古拉斯·拉蒂菲带来的不菲赞助，但经济方面依然面临着巨大压力。

“还有一个顾虑就是，如果我们不能比赛，那么奖金怎么办？”威廉姆斯表示，“钱会减少吗？那肯定非常难管理。而我认为眼下我们只能希望不会出现这种情况。”

“显然，我们正在商讨保险的事情，如果是这种情况，但这不是容易管理的情况。我们正在讨论。”

虽然赛季暂停意味着没有差旅支持，但是哪怕工厂关闭，员工居家办公，但是依然需要按时发放薪水，而这也是车队每月支出的重头。此外，如果2020赛季最终缩水甚至最糟糕情况下无法开始，那么车队还要面对与赞助商打交道的压力。