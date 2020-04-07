F1车队工厂停工时限延长至35天

在新冠肺炎疫情影响下，2020赛季的前八场大奖赛无法在原定日期进行。作为紧急措施之一，F1、国际汽联和车队在协商后，将原本在七八月的夏休期提前至三四月，而且已经在原有14天的基础上增加至21天。

然而，由于疫情在欧洲和英国持续发展，特别是七支车队驻扎的英国预计将很快迎来高峰，国际汽联在本周二发出声明，确认停工时限将进一步延长。

声明中写道：“在F1策略小组、委员会和车队一致同意之后，国际汽联世界汽车运动理事会经过电子投票，批准了将F1停工时期从21天延长至35天的决定，将在三四及/或五月实施，针对所有参赛者和动力单元制造商。

“鉴于新冠肺炎持续的全球影响，国际汽联、F1和所有车队针对该主题将对该主题继续进行磋商。”

目前，大多数车队都已经进入了工厂停工状态，尽管以英国为基地的七支车队发起了“维修区项目”行动，来协助生产患者治疗所需要的呼吸援助装置。而梅赛德斯位于英国布利克斯沃斯的引擎工厂，已经完全转型为持续气道正压（CPAP）呼吸机的生产车间，来生产来自英国政府的10000台订单。

为了应对疫情带来的经济危机，在没有比赛的情况下，迈凯伦、威廉姆斯和Racing Point已经根据英国政府的政策让一些员工强制休假，同时对高级管理层和车手实施了降薪——都得到接受，作为大范围降低成本的措施之一。

F1公司也在非常时期采取了相同的必要行动。而且除了高级员工减薪20%，F1 CEO切斯·凯利自愿更大幅度的降薪。

与此同时，F1和车队继续就降低成本可以采取的进一步措施进行讨论。据Motorsport.com了解，周一的电话会议上重点讨论两个问题：其一，是否对2020和2021赛车可以开发的部件数量进行限制，启用如过去引擎研发限额的规则；其二，如果“预算帽”进一步收紧至1.5亿美元，研发（R&D）费用如何进行计算，特别是涉及客户车队是否应该承担供应商的研发和生产开销。