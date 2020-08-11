F1车手将在巴塞罗那主动远离外界

本周F1将移师曾是新冠肺炎疫情在欧洲大陆第二个爆发点的西班牙，在巴塞罗那郊外、位于蒙梅洛的赛道上，进行第二轮三连赛的最后一场。

然而，就在六月初随着情况得到控制，西班牙解除“封锁”之后，从七月下旬以来，其疫情又出现反复，特别是近一个星期，单日新增病例连续以四位数增长。

尽管如此，F1方面无疑改变计划，将坚决前往巴塞罗那。虽然比赛周末不对观众开放，但是围场内对于疫情带来的风险有清楚的认识。

此前的匈牙利大奖赛期间，当地命令要求F1参赛人员除了赛道和酒店、每天的通勤和入境/离境的行程之外，不能出现在其他公共场所，违规者将面临重磅罚款甚至拘役。

可以理解的是，虽然巴塞罗那所在的加泰罗尼亚地区没有公布类似的法令，但是F1围场内人员将主动实施必要的限制。

“我们总是对我们要做什么非常谨慎，”哈斯领队施泰纳表示，“对于西班牙，我们会采取类似于在匈牙利的措施，让大家往返于赛道和酒店之间。然后如果你要出门，如果有人要散步——我们建议他们这么做，那么只能在酒店附近。”

“我认为这个制度挺管用。如果你遵守制度，只待在圈子里，我们最大程度地不会与圈子外的人发生接触。所以我认为这会有帮助，但还是要格外小心，不要去巴塞罗那市区的任何地方走动。”

与此同时，F1车手将会以巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道为驻地，留在自己的Motorhome和社交圈子里。

“我不知道那边（西班牙）现在怎么样，但是我总是住在赛道上，所以对我没有不同，”刘易斯·汉密尔顿在70周年大奖赛后说。

“我留在我的圈子里，我身边只有两个人，所以我会去到机场，然后直接去到我的Motorhome，在赛道上待个3-4天，就像我在这里做的一样。”

自从2020赛季在奥地利重新启动以来，绝大部分车手都住在各自的Motorhome里。一些原本没有该设施的车手也临时租借，比如哈斯的凯文·马格努森用的就是2014年在迈凯伦的队友简森·巴顿的Motorhome。

上一场获胜的马克斯·维斯塔潘相信只要不与外界接触，就不会有问题。“我会继续和现在一样。你把接触降到最低，留在自己的圈子里。我不认为会有任何问题。不只有巴塞罗那或西班牙有疫情，所以你只是需要小心。”

瓦尔特利·博塔斯表示他总是与自己“圈子”里的人同进同出。“跟常规比赛周末一样，落地西班牙后，直接去Motorhome，去赛道。我只会跟包括在圈子里的人在一起，就是这样。然后比赛结束后，与同样的人一起离开，前往下一场比赛。应该是安全的。”

塞尔吉奥·佩雷兹因为感染病毒而缺席了两场在银石的比赛。Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔表示，墨西哥人有99%的可能性在西班牙回归，因为上周五检测时，他体内的病毒量已经下降了许多。