F1车队在疫情期间提前收到钱款

随着赛历上越来越多的比赛无法如期举行，F1的年度总收入受到了巨大的冲击。不过，车队已经按照一定百分比收到了付款。

根据伯尼·埃克莱斯顿时代谈判达成的协议，顶级车队有一笔保证金，但成绩靠后的车队依靠的仅仅是F1持续盈利的份额。

自由传媒总裁兼首席执行官格雷戈·马菲表示，为了帮助车队渡过当前的危机，一些车队已收到提早付款。

F1当前正试图计划启动本赛季，即使这意味着比赛没有观众，以保证从电视公司及其赞助商获得收入。

“我们预想了多种情境：一场比赛也没有、15-18场比赛、以空场和只有车队的形式开始比赛，”马菲在与华尔街分析师的电话中表示。

“我们确实在各个方面都有很多机遇或挑战。切斯（凯利）和他的团队收到了多种选择，包括在时机到了的时候，如何请（时间）现有的比赛给你无法确定何时可以进行的比赛让路？”

“因此，我们正在观察某些事件在西欧，某些国家的发展情况，以此寻找赛季开始时的解决方案。目前尚无保证，但这肯定是可以尝试。”

马菲强调，“关门”比赛将不可避免地影响F1的收入，进而损害到车队，因为推广方不会为此类赛事支付传统的承办费。

“如何完成所有需要增加资本的事情面临着挑战。如果在没有现场观众的情况下进行比赛，我们的收益性显然会降低，甚至可能没有盈利。

“我们可能有足够的资本来应付2020年，但是有些车队会产生成本，尤其是那些没有F1最低保证金的车队。而且，哪怕不是他们的主要收入来源，但其中一个主要来源就是他们所占F1利润的份额。

“我们以一定的比例来举行盈利或不盈利的比赛，但车队仍然需要承担其运作的所有开销。这是一个挑战。

“我们该如何做对车迷有益的事情，又不让车队因参加不赢利或亏损的比赛而破产呢？

“我们不鼓励以不明智的方式使用我们的现金，但我们正试图在举行比赛会带来的费用情况，与车队作为我们的伙伴参加比赛产生的大量成本之间找到平衡。

“我们已经为某些车队预先支付了他们会收到的钱款。在某些情况下，我们可能会再支付。我们可能会采取其他行动帮助有需要的车队渡过难关。

“我们当然不会将其视为空白支票。我们是向确保车队具有偿还能力，因为他们是我们在2020年、2021年及以后成功比赛所必需的一部分。”

针对F1多久可以启动，马菲把这项运动与自由传媒通过亚特兰大勇士队所参与的棒球进行了对比。

“准备时间取决于很多事情：多快可以确定一支车队或多支车队对一个（比赛）地点是“安全”的；这个地点是哪里。我认为存在很多变数。

“（F1）有一个好处是，你不需要两周的春季训练，就可以使车手像棒球选手那样恢复状态。如果你能使车手和车队安全地抵达比赛地点，他们可能随时可以比赛。”