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Formula 1 / 突发新闻

F1车队同意根本性规则、预算修改

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F1车队同意根本性规则、预算修改
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Translated by: Frankie Mao
2020年5月23日 上午4:21

Motorsport.com获悉，F1车队已经同意了一系列彻底的规则修改方案，试图在新冠肺炎疫情爆发后保障这项运动的未来。

为了达到削减成本和改进赛事的目的，车队、国际汽联和F1高层在进行了数周商讨之后，车队在昨天对一项“新交易”提议进行投票。

多方渠道确认，车队支持改动，包括明年实施的F1“预算帽”从1.75亿美元降低到1.45亿美，以及其他包括空气动力学研发让步系统和使用公开资源部件在内的其他规则。

近几周来关键的争论集中在“预算帽”水平，特别是法拉利在其他车队的压力下仍不情愿削减太多。当迈凯伦这样的独立车队支持降低到1亿美元的水平时，法拉利坚决表示不会接受低于1.45亿美元。

随着明年确定以这个标准作为“预算帽”的起始点后，之后几年将逐渐下降到2022年1.40亿美元、2023年1.35亿美元。据悉，法拉利对这一折中方案表示满意并予以支持。

除了“预算帽”之外，其他规则修改包括一个彻底的空气动力学研发让步系统，相比于成绩出色的车队，表现最差的车队将获得较多的风动和CFD研发时间，另外还有公开资源部件使用的限额。

车队已经同意这些规则改动之后，现在需要国际汽联世界汽车运动理事会进行最终审批。可以理解的是，该管理机构可能在下周初以电子投票的方式来走流程，而不是等到定于6月中旬的下一次例会。

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