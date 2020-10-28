F1车队原则上同意2023年启用3000万美元车手工资帽

尽管金额尚未敲定，但暂定的计划是将两位车手的工资总额限制在3000万美元以内。例如，两人的工资可以由2000万美元和1000万美元组成。

同时，该工资帽还计划为车队职位最高的三位管理人员设置工资总额上限。对大多数团队来说，这三位高管通常包括车队领队和技术总监。

受到冠状病毒危机的冲击，在F1面临着不确定的财政未来、收入流可能在未来数年受到影响的大背景下，此举也是为了进一步控制这项运动的成本支出。

F1已经确定将在明年引入1.45亿美元的预算帽，但其中不包括车手和三大高管的工资。然而目前，车队已经接受了在薪酬方面也应有所设限的想法。

该计划在周一的F1委员会会议上进行了讨论和投票，得到了车队所有负责人的支持。而相关细节必须在获得世界汽车运动理事会的批准之前达成一致。

据了解，由于劳动法的复杂性，在新规则正式确认之前所达成的2023年及之后的所有合同都必须得到履行。这也意味着当前出现了一个达成长期协议的窗口。

而梅赛德斯还尚未确认与刘易斯·汉密尔顿的新合同。作为目前车队中收入最高的车手，英国人很可能受到最为严重的影响。

同时工资帽和预算帽之间也会有直接的关联。车队可以打破前者，在车手身上投入超过3000万美元，但超出部分将从预算帽中扣除。然而，车手工资未达到工资帽上限的部分，将不会转化为预算帽的额外额度。

尽管车手们可以通过私人赞助来增加收入，但有消息称，这一方式将如何操作还尚未敲定。

今年7月，梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫曾建议将工资帽的引入推迟至2024年，即比当前的计划晚一年。奥地利人担心这一举措会造成超级巨星车手的疏远。

“我们支持工资帽的想法，”他表示，“我认为，与美国的联赛类似，如果你为车队设定1.45亿美元这一呈下降趋势的预算帽，那你也需要在某个阶段给高额的薪酬设定上限。”

“因此，从2024年开始，我们需要循序渐进地推行这一计划，以便让未来几代车手在见证车队推行预算帽的情况下，拥有更合理的薪酬水平。

“这仍然是我的看法。我认为这对这项运动有好处。车手们需要鼓舞人心，正如你在美国看到的，顶级足球运动员和顶级篮球运动员仍然非常鼓舞人心。

“我认为高薪是他们应得的，因为他们是全球超级明星，他们是联盟中最好的。我认为不应该以个人薪酬相对于车队预算帽的比例来计算，这在一定时间内会产生不必要的争议。”

翻译/小飞侠

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