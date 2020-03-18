F1车队力求推迟2021年规则改革

在本周的电话会议上，车队主管们讨论了各种各样的情况，不仅包括2021年技术规则不便，还包括冻结关键部件的开发，例如底盘，变速箱和其他机械零件。但是，空气动力学的开发可以在2020年里继续并且保持到2021年，作为关键的性能差异。

据了解，在本次电话会议中，九支车队同意了这一原则，而法拉利要求更多时间来考虑后果。而本周四，F1主席切斯·凯利和竞赛事务主管罗斯·布朗以及国际汽联主席让·托德计划举行第二次电话会议。最终，针对已经确定技术规则改革的任何一种变化都需要由国际汽联定夺。

据信，届时的议程将包括其他紧迫的主题，例如赛程，以及2020赛季一些比赛延期到明年一月的可能性，那样的话下赛季将就能

议程被认为包括其他紧迫的主题，例如日程表，一些2020年比赛调整到明年一月并且下赛季晚一些开始的可能性。

据信，届时的议程将包括其他紧迫的主题，例如赛程，以及2020赛季一些比赛延期到明年一月的可能性，那样的话下赛季将就能

议程被认为包括其他紧迫的主题，例如日程表，一些2020年比赛调整到明年一月并且下赛季晚一些开始的可能性。

考虑到新冠肺炎危机带来的不确定性，冻结规则是符合逻辑的办法，因为没有人能够预测赛季何时开始或者会有多少场比赛。

所有无法举办的比赛都会直接影响车队的收入——除了不用向F1支付承办费的摩纳哥，而全球经济的重创也会对今后的赞助带来影响。

此外，如果汽车制造商受到打击，其相关的F1车队就可能承受压力，需要向他们的最高管理层车和董事会证明继续留在赛道上是有价值的。

为了减少开支并充分利用显然不会按原计划完成22场比赛的赛车，车队们“先发制人希”，希望2020年赛车可以拥有更长的使用寿命。

这一调整还会帮助车队在根据新规则研发新赛车的过程中得到喘息，并且这意味着现在大部分研发都将落在2021年预算帽政策之下。

这将消除中游车队的担忧，他们都担心三大车队将在2020年花费大量资金来开发新车——因为2020年没有预算上限，以至于他们将获得需要多年才会丧失的优势。

尽管他们仍然能够在2020年无限制地投入，但到了2021年他们为2020年准备新赛季时，情况就不会这样。

新版《协和协议》同样也成了问题，而有些车队尚未签署。暂缓规则改革有可能减轻一些车队的财务负担，他们现在可能对长期参与这项赛事抱有疑问。

赛季推迟还可以使倍耐力得到额外的一年时间来开发其18英寸轮胎，其测试项目已经受到了阻隔。

如果技术规则在2021年得到落实，那么某些计划中的竞技规则变更——例如比赛周末的赛程缩短——依然可以继续进行，而完整的商业规则也是如此。