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Formula 1 / 突发新闻

F1车队停工延长，但后期可有条件复工

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F1车队停工延长，但后期可有条件复工
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2020年4月29日 上午1:51

国际汽联已经把F1车队停工期限延长至63天，但允许小规模人群进行长期项目的研发工作。

F1车队在2020赛季因新冠肺炎疫情暂停之后，同意把原本属于夏休期的强制停工期提前，并且最初确定为21天。4月7日，随着疫情的持续发展，这个停工时期延长至微35天。

如今，随着F1计划7月初在奥地利重启赛季，国际汽联世界汽车运动理事会同意把停工期限进一步延长至63天。也就是到5月底或6月初，根据车队管不工厂的不同时间，他们将恢复作业。同时，动力单元制造商的停工时间也从原来的35天延长至49天。

不过，国际汽联也批准了车队和动力单元制造商可以在停工时间最后的阶段里，以少数员工开展需要长研制时周期的研发，但是需要提前申请并且得到国际汽联的审批。

国际汽联在声明中写道：“在3月、4月、5月和/或6月里，所有参赛者现在必须遵守停工时期从连续的35天增加至63天。在他们的停工时期开始50天后，根据参赛者的申请，依据国际汽联的书面同意，每个参赛者可以以最多10名人员远距离地就长研制周期项目进行工作。

“在3月、4月、5月和/或6月里，动力单元制造商的在停工时期从连续的35天增加至49天。在他们的关闭时期开始36天后，根据动力单元制造商的申请，依据国际汽联的书面同意，每个参赛者可以以最多10名人员远距离地就长研制周期项目进行工作。”

 

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