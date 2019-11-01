F1车队从2021年起必须派遣新秀参加两次FP1

目前，车队可以选择由试车手或替补车手替换其正式车手在大奖赛周末出场，通常都安排在时长90分钟的周五第一节自由练习。

随着测试收到限制，这已经在近几年来成为一些车手积累赛道经验的重要机会，例如2019年的新人兰多·诺里斯、安东尼奥·吉奥维纳兹和乔治·拉塞尔。

然而2019年，只有两支车队选择了派出非正式车手参加第一节自由练习：威廉姆斯在若干周末派出了有望在2020年“转正”的替补车手尼古拉斯·拉菲蒂；红牛二队则在日本启用了本土车手山本尚贵。

F1已经试图让第一节自由练习对新人车手来说更有价值，将对于在每个大奖赛周末的自由练习中成功完成100公里测试的新人，给予一个额外的超级驾照积分的奖励，前提是他们未受到任何的驾照罚分。根据这项规则，新秀车手可以在三个赛季中，通过自由练习最多累积到10个积分。

除此之外，新公布的2021年《竞赛规则》“强制”要求每支车队在整个赛季里派出一名非正式车手在周五练习里出场两次。该规则强调，这名将出场的车手可以在整个职业生涯里参加大奖赛次数不超过两次。

虽然这对于任何在2021年签下新人的车队都有一个“漏洞”，因为他们将在赛季的前两场比赛中自动满足标准，但是保证了那些通常不会在FP1中派出新手登场的车队必须照做。

例如：如果这一规则在2019年生效，那么梅赛德斯、法拉利、红牛、雷诺、哈斯和Racing Point车队将不得不在FP1中启用一名不同的车手。

该名车手将需要拥有超级驾照，或者只限于周五的超级驾照才能具备资格。仅限于周五的超级驾照将会更容易被获得。车手们只需要完成过6场F2比赛，或累计取得过25个超级驾照积分。

翻译/小飞侠