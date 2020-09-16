F1车队不欢迎今后把三连赛变成常规赛程安排

托斯卡纳大奖赛的结束，标志着2020赛季异常紧凑的前半程终于度过。从7月的第一周到9月的第二周，11周时间里举行了9场大奖赛，而且是以三轮三连赛的方式。

F1曾在2018赛季第一次尝试三连赛，但是因为对车队后勤挑战太大，对参赛人员的身心健康过于艰巨，之后在制定赛历时摒弃了这种安排。哪怕是2020年创纪录达到22场的原始赛历上，也没有三个连续周末的安排。

然而新冠肺炎疫情的爆发，令本赛季被迫推迟进行，而且长时间地陷入停顿，直到制定了周密的防疫措施后才重新启动。而为了保证“世界锦标赛”的质量，以及最大程度地挽回电视转播、赞助等商业权益，不得不在时间缩短的情况下，尽可能多地安排比赛。

为了实现最初定下的15-18场大奖赛的目标，F1采取了不少“非常办法”，包括史无前例地在同一条赛道连续比赛两次，例如红牛环和银石各举办了两场；在相邻地区连续作战，例如两场红牛环之后是布达佩斯、斯帕到蒙扎再到穆杰罗。

虽然今年完成了这样令人难以置信的赛程，但是对于未来，三连赛并不受到车队欢迎。

“我认为三连赛对每个人都非常艰难，”哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳在穆杰罗周末期间表示。“我认为我们今年能这么做，是因为大流行让今年不同寻常。我们需要费这个劲，而大家都准备好了费这个劲，因为他们都乐意比赛。”

“今年早些时候，我们有好几个月无所事事，所以才可能进行这么一个不寻常的赛季，但是我不认为今后这么做会是个好主意。不仅对参赛人员是这样，对观众也是如此。我认为会达到饱和，如果每个周末都比赛，比赛间隔太接近，人们就会失去兴趣。我不认为这对观众有什么好处。”

虽然2020赛季在7月初重启，但是由于全球疫情发展的不确定性，只能一边比赛，一边决定之后的赛程。直到一个多月前，才终于拼凑出17场大奖赛组成的完整赛历。一些原本不在赛历上、从没有举办过大奖赛的、好些年没有办赛赛道，临时加入来填补那些今年无法举行的大奖赛。

这些“救火”的赛道都处在欧洲，分别是穆杰罗、纽伯格林、伊莫拉、波尔蒂芒、伊斯坦布尔。而所有14个今年办赛的国家中，只有两个不属于欧洲。斯泰纳认为当疫情缓解之后，F1作为全球性的赛事，不能集中在欧洲比赛。

“在一个地区密集地比赛，像这样待在欧洲是相当不错的，但我们是一项全球化的运动，所以我们需要确保我们在全世界都有代表，”他说道。

“我认为，在我们不能像正常情况做那么多、那么远的旅行的情况下，F1做得非常出色。我们还是有旅行，而他们想出了这样一个折衷办法，但是我认为这个方案不会是长期的。

“我认为明年的赛程就会更加正常——始终希望大流行可以过去。我认为对F1总体而言，不做三连赛更好，或者最多就一次，然后恢复更加全球化会很美妙，那样我们就能在全世界比赛，而不是大部分只在欧洲。”

F1主席兼CEO切斯·凯利正在制定2021年赛程。虽然他先前表示因为疫情发展仍有变数，所以不会像往常那样公布临时版本，但是他透露会在场数和办赛地点上趋于回归平常。

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔对于三连赛的弊端给出了直截了当的回答。他说：“我认为三连赛是无法持续下去的。我们今天这么比赛，但是如果我告诉所有的机械师们今后都要这样，我认为他们都要跳槽了。”

今年还剩余8场比赛，索契将在本月底单独办赛，然后休息两周在十月的第二个周末前往纽伯格林。接下来间隔两周，才会开启波尔蒂芒和伊莫拉的背靠背，而且考虑到两地之间的距离，后一个周末将缩短为两天制。

此后，车队将再次得到十多天休息的机会，再旅行前往伊斯坦布尔。等到再休息一个周末后，F1将进行最后一轮三连赛，在巴林连办两场后，前往阿布扎比收官。

当赛季落幕后，还会留在亚斯码头赛道进行为期两天的测试。这意味着直到圣诞前一周，2020年F1才会真正画上句号。