F1车队一致否决2020版本轮胎

根据规则，这样的决定需要得到70%的车队同意。不过，国际汽联在周三晚间发出通知，确认所有车队的决定完全一致：继续2019赛季里使用的轮胎。

过去一年时间里，倍耐力一直在为2020年规格的轮胎进行研发，目标是减缓轮胎性能的衰退，扩大轮胎工作的温度区间，同时减轻轮胎在肮脏气流下的过热问题。

美国大奖赛的周五练习里，所有参赛车队都试用了2020年原型轮胎。然而事后，车手和车队对新规格轮胎的负面意见相当大。

上周中，车队们又协助倍耐力进行了最后一轮2020年轮胎研发测试，15位参加2019赛季的车手，加上今年代表威廉姆斯在周五出场、明年将转正的尼古拉斯·拉蒂菲，分别驾驶了各自车队的赛车，对2019和2020年轮胎进行了比较，但是仍然对原型轮胎的总体印象感到失望。

当时，哈斯车手罗曼·格罗斯让表示“好处和坏处都有”，并且“有些配方的衰退好一点，能用更低的胎压也有帮助“。但是，他坚定地说：“如果你问我是否对新轮胎感到高兴，是否能够解决诸如热性衰退、对跟车敏感之类的问题，我只能说出事实。不，这完全不能改变问题。”

国际汽联在关于2020赛季继续使用2019版本轮胎的声明中写道：“国际汽联想要感谢倍耐力和车队一起为2020年及之后轮胎改进所做的工作和合作。无论如何，吸取的教训对未来进一步改进轮胎是无比珍贵的。”

在决定公布之后，倍耐力也发表声明表达了自己的立场，而且透露其也对车队做出决定提供了参考意见，其中有“几项不同的因素”：

“车队不需要调整他们2020赛车的设计，否则就需要适应2020年轮胎构造的不同侧面。现在这将让车队继续2020年赛车的研发工作而不受打断，因为已经处于高级阶段了。使用2019年轮胎也将保证车队的稳定性，能够在现行规则的最后一个赛季拥有使用相当了解的轮胎带来的优势。”

明年将是F1使用13英寸轮胎的最后一个赛季，从2021年起将改用18英寸轮胎。虽然2020规格轮胎设计已经被放弃，但是倍耐力强调将把这一年工作的经验运用到2021年轮胎的研发中，其中包括“比现在采用的更低胎压”有望“帮助下一代赛车提升性能”。