F1车手讨论“信息圈”的想法来改善因下雨而推迟的比赛

新加坡大奖赛和日本大奖赛双双因大雨而被迫延迟后,F1车手们深信能够找到一种更好的解决方法,来让比赛在一旦条件足够安全时及时重启。

他们认为只用F1安全车去判断赛道上的雨水情况远非理想之道,因为安全车的表现以及它所带起的雨雾量和大奖赛赛车是无法相比的。这会导致两个问题,一来非必要地延迟恢复比赛,二来也会给车迷和电视评论员们误以为情况看起来没那么严重。

新加坡和日本之后,大奖赛车手协会(GPDA)成员之间进行了一些讨论,大家形成了一种想法,可以引入一种新的“信息圈”程序。在这种设定里,比赛因下雨延迟期间特定的时段里,F1赛车可以——单独地或跟在安全车后——出场跑几圈。这样赛会能够得到来自车手们在那几圈里和之后的直接反馈,从而更好地判断是否已足够安全地让比赛继续。

GPDA主席亚历山大·伍尔兹认为这些“信息圈”将是一个非常宝贵的方式,让FIA能更好地掌握赛道上的情况信息,也能让观众们更清楚现在重启比赛是不是太危险。

“赛事总监应该有我称之为‘信息圈’的选项,” 伍尔兹在一次独家采访中告诉Motorsport.com,“这样他可以说,如果车队同意这个一程序,10分钟后我们会安排赛车出发,就像前往发车区的出场圈。在这一圈,所有车手可以看到条件到底什么样。我们会得到20位赌上自己性命的车手的20种观点。这能让FIA在做决定时更好地了解车手们的想法。”

伍尔兹认为这些额外圈对赛道边的官员也大有好处,可以帮助他们知道能见度如何,是不是能够进行安全操作。

“这对抢险员也更有好处,这样他们可以知道是不是能看见下一个抢险点,”他说,“如果你看不到下一个抢险点,就不应该出去,因为你在白色水雾中看不到事故。所以有了这些信息圈,抢险员也能告诉我们赛道情况。赛事总监对情况能有一个更清晰的掌握,并且全世界几百万观众可以自己去看情况到底怎么样。”

安全车印象

Spray comparison between F1 cars and the safety car at Suzuka

Photo by: Motorsport Images