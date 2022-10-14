F1车手讨论“信息圈”的想法来改善因下雨而推迟的比赛

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新加坡大奖赛和日本大奖赛双双因大雨而被迫延迟后，F1车手们深信能够找到一种更好的解决方法，来让比赛在一旦条件足够安全时及时重启。

他们认为只用F1安全车去判断赛道上的雨水情况远非理想之道，因为安全车的表现以及它所带起的雨雾量和大奖赛赛车是无法相比的。这会导致两个问题，一来非必要地延迟恢复比赛，二来也会给车迷和电视评论员们误以为情况看起来没那么严重。

新加坡和日本之后，大奖赛车手协会（GPDA）成员之间进行了一些讨论，大家形成了一种想法，可以引入一种新的“信息圈”程序。在这种设定里，比赛因下雨延迟期间特定的时段里，F1赛车可以——单独地或跟在安全车后——出场跑几圈。这样赛会能够得到来自车手们在那几圈里和之后的直接反馈，从而更好地判断是否已足够安全地让比赛继续。

GPDA主席亚历山大·伍尔兹认为这些“信息圈”将是一个非常宝贵的方式，让FIA能更好地掌握赛道上的情况信息，也能让观众们更清楚现在重启比赛是不是太危险。

“赛事总监应该有我称之为‘信息圈’的选项，” 伍尔兹在一次独家采访中告诉Motorsport.com，“这样他可以说，如果车队同意这个一程序，10分钟后我们会安排赛车出发，就像前往发车区的出场圈。在这一圈，所有车手可以看到条件到底什么样。我们会得到20位赌上自己性命的车手的20种观点。这能让FIA在做决定时更好地了解车手们的想法。”

伍尔兹认为这些额外圈对赛道边的官员也大有好处，可以帮助他们知道能见度如何，是不是能够进行安全操作。

“这对抢险员也更有好处，这样他们可以知道是不是能看见下一个抢险点，”他说，“如果你看不到下一个抢险点，就不应该出去，因为你在白色水雾中看不到事故。所以有了这些信息圈，抢险员也能告诉我们赛道情况。赛事总监对情况能有一个更清晰的掌握，并且全世界几百万观众可以自己去看情况到底怎么样。”

安全车印象

Spray comparison between F1 cars and the safety car at Suzuka Photo by: Motorsport Images

伍尔兹认为车迷看着安全车经常会被误导，觉得情况并没有那么糟。安全车引发的水雾和F1赛车相比要小太多，而且安全车是在比赛暂停的时间中独自在场上跑着。这一点在日本大奖赛上尤其明显，安全车引起的水雾那么小，和最终比赛恢复时赛车引起的巨大水雾相比。

“当你看到安全车独自在跑，水雾很小，驾驶员很尽兴，开上路肩，控制漂移。这和你突然把20辆赛车送出去是完全完全不一样的。所以这就是不同。”

他解释道，这一额外圈的想法来自听到刘易斯·汉密尔顿在日本比赛延迟期间对情况的讨论。

“当时刘易斯说只要开出去就能在1分钟里告诉你（情况到底怎么样）：如果只是看电视，他没法说，” 伍尔兹说，“我想‘上帝啊，他绝对是对的。’不过这需要我们改变一下规则和程序。现在需要赶快让赛事总监能这么做。”

与FIA讨论

目前，关于“信息圈”的想法只在GPDA内部进行过讨论，不过它有可能在奥斯汀FIA对上场比赛回顾讨论时被提出来。伍尔兹表示，日本的经历让车手组织内部更渴望帮助改进雨天比赛流程。

“我们绝对都想参与到寻找解决办法的行动中，因为我们是为了自己的安全、我们的运动和我们的车迷，”他说。“我们只是想要确保我们的车迷能够理解，他们不会突然觉得我们都是懦夫。“

”这不是说要把我们看成疯子。我们必须寻求安全性。不过如果你意识到我们看不见其他赛车，那么你就更容易尊重延迟比赛的决定。为从比赛期间、红旗旗舰和比赛的聊天中得知，日本让人想起了，当天气灰蒙蒙时，背景是灰的，边上也没有明亮的广告牌，突然间你不知道自己在哪。“

”没人看的到卡洛斯（塞恩斯）困在赛车线上，这显然提醒我们这很危险，就像安东恩（休伯特）在斯帕遭受的90度角撞击。这种撞击不是赛车设计时所能承受的，老实说也永远不能。”

要推动“信息圈”的实现需要制定新的规则，以及具体讨论实施时的比赛燃油的使用和圈数的计算，而伍尔兹认为这些问题都是可以解决的。

“你需要解决比赛距离和载油量等问题，不过我觉得我们可以找到解决方法，因为这会给比赛带来帮助。”

伍尔兹认为F1还可以寻求高科技方法去帮助判断能见度问题。

“你可以使用能见度探测器，这样就不用靠人去做决定，变成了一个基于技术的可量化决策，”他说，“可以用额外的工具去确保我们每一次的决定都保持了一致性。”