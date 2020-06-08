F1车手若在奥地利违反外出禁令，将被吊销围场证件

F1已经确定将在7月初于奥地利红牛环启动因新冠肺炎而耽误的2020赛季，而且连续两个周末进行两场比赛。

为了尽最大可能地打造出一个安全的“生态环境”，F1和国际汽联经过慎密的研究，制定了多项安全措施和严格的行为准则。

根据此前已知的信息，F1将租赁私人飞机和大型客机，把所有参赛人员运送到紧邻红牛环赛道的茨尔维格机场——奥地利空军的驻扎地。车队、供应商、相关工作人员将在不同的集结地集中登机。此举将避免与公众发生接触。

所有参赛人员在启程前，必须已经接受过新冠肺炎病毒的检测并且结果为阴性。而根据奥地利政府的旅行要求，检测必须是在抵达前的三天内完成。

目前所有车队已经复工，只有病毒检测为阴性的员工才能进入工厂工作。并且，车队在入口设立了体温测量仪等设备，还定下了必要的流程，确保安全的工作环境。

此外，所有需要在赛道上作业的人士，除了已经在红牛公司安排下接受检测的赛道人员，包括通过陆路运输物资的卡车司机，都必须病毒检测为阴性。

另外，根据英国《太阳报》披露，F1计划在红牛环赛道将车队人员进行分组，即同一支车队的机械师团队分成两组并呆在两个车房，每组人只能围绕其分配到的赛车工作，互相之间不能接流动。

虽然机械师会根据规定穿戴个人防护装备（PPE），但是因为工作需求而无法保持社交距离。届时，工作人员在围场里佩戴口罩将成为新的常态，就像梅赛德斯刚刚发布的视频中显示的那样——车队在为本周的银石私人测试做准备时，所有围绕W09赛车工作的人都戴着口罩。

通过隔开两个车组，万一有人受到感染或者有疑似病症，可以最大程度地缩小影响范围。这组人将进行自我隔离，直到得出检测结果。不过，这也意味着车队不得不安排一组人马随时待命。

车队成员被分入不同组之后，也将集体出行、进餐、住宿。红牛环赛道的餐饮团队将统一提供食物，避免外出就餐。

事实上，从抵达之日起至两轮比赛结束期间，参赛人员在离开赛道之后，将直接回到各自的住宿地，而一切外出将被严格禁止。该规定适用于所有人员，包括车手。若有任何人违反规定，其围场证件将被直接吊销。同时，车队被允许对违规人员进行处罚。

据悉，一些车队或要求各自成员签订保证书，而最严重的处罚可能是遭到解雇。