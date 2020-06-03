F1：车手感染或车队退出也不会取消比赛

F1官方在昨天公布了本赛季重新开始的部分计划，第一场比赛将于7月5日在奥地利进行。不过，这份修订版的赛历只包含了在欧洲的8轮比赛，另外还包括匈牙利、英国、西班牙、比利时和意大利，而其他地方的赛程仍有待商讨。

为了使得2020赛季能够重新开始，F1和国际汽联付出了巨大的努力，定下了80多页的工作指导，目的是在旅行、通勤和赛事期间，把卫生安全工作做到极致，最大限度地降低任何人员受到感染的风险，同时尽可能避免扰乱公众社区。

此前，意大利大奖赛推广方曾经警告过，F1不能再次承受比赛临场取消的“灾难”。而在部署各种紧急预案时，F1方面也为最坏的情景做好了准备，那就是有车队人员甚至比赛车手被检测出感染了新冠肺炎病毒。但是，凯利明确表示，哪怕受牵连的车队——迈凯伦在墨尔本获悉车队成员被确诊之后决定退赛——不继续比赛，大奖赛不会被暂停。

“任何人被查出阳性感染不会导致比赛取消，”凯利在F1官方网站上表示，“我们鼓励车队制定预案，那么如果有人必须被隔离，我们有能力在酒店对他们进行隔离，并且有替换人选。”

“这是我们必须讨论且解决的事情。‘如果’的范围太广泛，以至于不能面面俱到，但是一支车队不能比赛的话，不会取消比赛。我认为我没办法坐在这里设想后果。但是我们定下预案，发现感染病例不会导致取消。如果有车手感染了，（车队有）替补车手可以顶上。”

“如果我们对提供安全的环境和应对任何情况的必要预案、专家和能力没有高度信心的话，我们不会计划启动赛季。”

F1将成为国际汽联旗下锦标赛中第一个即将恢复的赛事。凯利透露，国际汽联作为全球汽车运动赛事的管理机构，为此定下了详细的赛事工作流程，在80-90页的指导意见书里，除了强制的病毒检测之外，还包括差旅、入住酒店的经过、赛道上需要采取的措施、餐饮规定、卫生设备的使用等等。