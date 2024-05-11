F1车手市场发展或由意外之人决定

刘易斯·汉密尔顿在年初决定2025年加入法拉利，使得今年的车手市场提前启动。在迈凯伦和阿斯顿·马丁已经锁定了阵容之后，发车区有多达七支车队明年有席位空缺，包括红牛和梅赛德斯。

托托·沃尔夫正在等待马克斯·维斯塔潘的最终决定，尽管圈内一致认为荷兰人不会放弃明年成为“五冠王”的机会，因为无论如何下赛季的红牛赛车仍然将是世界冠军的有力竞争者，而非疲于追赶却未见明显起色的梅赛德斯。

既然梅赛德斯无法在2026年前得到维斯塔潘，那么沃尔夫就必须寻找一名车手进行过渡。短暂的一年无法促成卡洛斯·塞恩斯与汉密尔顿直接互换车队，也不适合新人，所以即便奥地利人认为安德烈亚·安东内利做好了准备，也只可能把他送去其他车队——基本是威廉姆斯，像当初乔治·拉塞尔一样接受锻炼。

塞恩斯一直被视为奥迪的头号人选，理论上，他与霍肯博格可以组成各方面适合的阵容。但问题在于，就索伯目前的竞争力来看，德国制造商想在2026赛季立即加入前排争夺不切实际，可能稳定在中游将是最好的情况。事实上，尽管奥迪的名字非常吸引人，而且其拥有的资源定能有所作为，但看看红牛、梅赛德斯就知道，F1世界没有“速成法”。这显然不符合塞恩斯争夺世界冠军的愿景。而在某种程度上，索伯/奥迪早早官宣霍肯博格，既是与其他车手谈判时的一种制衡，也是给自己的保险。

如果2026年的奥迪席位对塞恩斯没有吸引力，那么只可能有更符合他利益的选择，那就是红牛的争冠赛车。2016年底，西班牙人因为觉得难以得到从“二队”升入“一队”的机会，割断了与红牛家族的关系。如果八年后他曲线回到那辆他曾经觊觎的赛车，也证明了自己的价值，而且2015年在Toro Rosso时他就不怵维斯塔潘。

就本赛季前六场来说，佩雷兹两次帮助红牛包揽了一二完赛，但在维斯塔潘失手的墨尔本和迈阿密，墨西哥人没能挺身而出。从各方面来说，三年的时光可能已经是佩雷兹在红牛的极限。面对虎视眈眈的法拉利，以及上升势头迅猛的迈凯伦，红牛必须为2025赛季更激烈的冠军争夺做好准备，而且还有今后失去维斯塔潘后的情况……

有意思的是，塞恩斯的父亲刚刚与福特——红牛2026年的动力单元合作伙伴——签约2025年合作参加达喀尔拉力赛。今年年初，这位世界拉力锦标赛第一次与奥迪一起赢得达喀尔，还被视为他的儿子将会加盟奥迪的信号。那么现在是否预示着小塞恩斯回到红牛的可能性越来越高……

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

奥迪如果失去塞恩斯这个选项，只能评估其他人选，最直接的替代者无疑是佩雷兹，此外包括索伯现在的车手周冠宇和瓦尔特利·博塔斯，以及市场上其他选择，如Alpine的两位法国车手都将在赛季末合约到期。其中，仍然与梅赛德斯有关系的埃斯特班·奥康可能是沃尔夫的保底选择，而这位法国车手看起来非常愿意接受短期合约。

相比之下，瓦尔特利·博塔斯对回到梅赛德斯并不感冒。在布莱克利的五年里，他拿到了10个分站胜利，但同样每一年压力巨大。这就是为什么当他加入阿尔法·罗密欧/索伯之后，不断放飞自我，而且不断开拓副业，这些赛道下的愉快时光都可能是重新披上“三叉星”队服所要牺牲的。

有意思但也复杂的在于，对奥康和皮埃尔·加斯利有点兴趣的还有哈斯，但他们不是美国车队的第一以及第二人选。业内相信，在沙特阿拉伯顶替塞恩斯、完成首秀的奥利弗·比尔曼已经预定了明年的哈斯席位，而今年提拔出任领队的小松礼熊对另一位车手有自己的想法：角田裕毅。

圈内都知道，哈斯老板吉恩·哈斯对凯文·马格努森青睐有加，不止因为他带来的赞助，而且对他作为一名职业车手纯粹的赏识。但就能力来说，相比与其他不少中游集团里的车手，马格努森没有优势可言，加上发生在迈阿密的事对他的名声没有任何好处，可能成为他明年留在赛道上最大的阻力。知情人士表示，这位丹麦车手只是哈斯的最后选择。

角田已经在四个赛季的时间里成长很多，从RB到哈斯算得上同级别的转会，但有一名能说相同语言的领队，对他进一步的发展会有帮助。另外重要的一点是，支持了角田整个赛车生涯的本田希望他可以“单飞”，断开与红牛的关系，从而在RB空出一个席位，由岩佐步梦取而代之。

这位年轻的日本车手去年获得F2年度第四后，已经达到了申请超级驾照的积分要求，但因为F1发车区没有席位，只能在今年回到日本参加超级方程式。他已经在铃鹿的日本大奖赛周五练习利完成了首次出场。本田方面希望他能在2025赛季正式参加F1来积累经验，等到2026年日本制造商与阿斯顿·马丁合作之后，只要出现席位空缺，就能立即让他上位。甚至为了让岩佐能够驾驶RB赛车，本田不介意红牛“抬价”以及因此今后买断岩佐的合约时支付更多的费用。当然对角田来说，脱离本田体系意味着他需要寻找个人赞助商来支持他加入哈斯。

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

如果角田转投哈斯，本田如愿把岩佐送到RB，那么有空缺的就只剩下拉塞尔隔壁的车库、索伯的第二辆赛车，以及Alpine的两辆赛车。鉴于法国车队仍然会需要法国车手，加斯利和奥康之中至少会有一人留下，这意味着最后可能就成了马格努森、博塔斯、周冠宇争夺剩余的席位。

对于周冠宇来说，形势有利也有弊。不利的是，他的经验是这些车手中最浅的，而索伯本赛季赛车性能上的挣扎让他难以有所作为。不过，在F1两年多时间里，这位中国车手的稳定性得到了称赞，尤其在“预算帽”时代，没有车队希望赛车受损严重，从而占用升级套件的经费和制作时间。而周冠宇也在多场比赛中证明，只要整个比赛周末干净顺利，他能够带回车队预期的成绩。

此外必须提到的是，今年中国大奖赛时隔五年后回归所呈现出的市场景象，大大超出了整个F1行业的期待，这其中一部分得益于“周冠宇效应”，无人可以忽视一位中国车手能带来的市场潜力——而且中国对奥迪来说是全球最重要的市场之一。

周冠宇多次提到，他的首要目标是加入一个可以长期发展的项目。对任何车手来说，多年合同能够更好地自我发展，同时与车队共同进步。三年前，他与Alpine（雷诺）友好“分手”，为了得到2022赛季仅有的一个席位。因此，回到恩斯顿对双方来说没有任何不愉快的地方，也适合长远的共同发展。

不过车手市场的形式也可能变得更加复杂，如果沃尔夫向塞巴斯蒂安·维特尔抛出橄榄枝。很多人在感情上都非常欢迎德国人回归，尽管理性上觉得可能性不大，而且也将在实质上压缩年轻车手的发展空间。有人猜测，归根到底还要看四届世界冠军的态度，如果他真的想念比赛，梅赛德斯又愿意在赛道下与他一起开展公益合作，没准他真的可能复出，短暂地帮助德国车队过渡，就像当年的迈克尔·舒马赫那样。

F1发车区上已经很久没有出现如此微妙的车手市场局面，从争冠车队到靠后位置，每一个位置都可能影响另一个位置，而且一个决定可能在一段时间内衍生出多个可能性。