在比赛剩余四圈的时候，维斯塔潘的轮胎在大直道上突然爆胎，导致其赛车一头撞上了护墙，碎片散落了一地。

事故发生后，赛会第一时间启用了双黄旗和安全车，并在不久之后出示红旗暂停了比赛，以确保赛道上的碎片被彻底清理。

然而在大多数车手通过事故路段时，安全车还尚未出动。这促使法拉利通过车队无线电通知莱克勒克，通过黄旗后他仍在争夺名次。

“那简直在开玩笑，在开玩笑，”莱克勒克表示，“安全车应该立即出来，他们在等什么？”

尽管安全车最终到位，但莱克勒克在赛后解释表示，他仍然不明白为什么比赛控制中心花了那么久才使赛道恢复秩序。

“我只是很惊讶之前竟然没有安全车，所以我才在无线电中表达了我的担忧，”当被Motorsport.com问及对此事的看法时，法拉利小将表示。

“因为对我来说，很明显我在遇到这样的事故时会停止加速。它发生在直道中央，所以很危险。只是安全车出来所花的时间比我预期的要长，仅此而已。但我认为所有的车手都同样感到惊讶。”

莱克勒克补充表示，自己将在下一次的车手通气会上，向国际汽联赛事总监迈克尔·马西了解此次安全车比以往更迟出动的原因。

摩纳哥人的队友塞恩斯对此有着同样的顾虑。“正常情况下，当发生如此重大的事故时，首先会出示双黄旗，然后安全车紧随其后，”西班牙人表示。

“今天，我认为安全车出动花了30秒，还是1分钟。这令我们不得不在只有黄旗的情况下，经过了一场非常严重的事故现场。”

GPDA总监维特尔同样认为这次安全车出动的时机比以往要延迟。德国人表示。“我有点好奇为什么马克斯用了这么长时间才把安全车开出来，很明显，他就在赛道中央，花费的时间有点长。但我们会知道原因的，让我们拭目以待”。

车手们将在两周后于保罗·里卡德赛道举行的法国大奖赛周五自由练习后，与马西再次会面。

翻译/小飞侠