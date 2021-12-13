F1车手对“为了收视率”的安全车解套决定感到困惑

比赛控制中心一开始表示，被套圈的赛车不得超车。然而没过多久其便“改口”，要求介于领头羊刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘之间的车手必须在比赛恢复前超过梅赛德斯车手。于是排在第七至第十一位的兰多·诺里斯、费尔南多·阿隆索、埃斯特班·奥康、查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔一一超过了英国人。

这使得维斯塔潘在比赛重新开始，即比赛最后一圈的时候赶上了汉密尔顿。凭借新轮胎的优势，荷兰人在最后的冲刺中超越了汉密尔顿，最终锁定了比赛胜利和年度总冠军头衔。然而这一不寻常的流程引起了梅赛德斯赛后的抗议，也令其他车手感到颇为意外。

“我其实不知道只有到马克斯为止的前三到四辆（其实是五辆）可以这么干，”诺里斯表示，“所以这显然造就了一场争斗，当然是为了电视效果，为了结果。这是否公平并不能由会议来决定。

“有时候他们会让你过去，有时候不会。概率是一半一半。但他们说了不会让我们通过。所以我猜条消息是在示意我们，他们压根不会让我们通过。但是为了最后一圈，为了一圈的决斗，他们突然变卦了，这令我有点惊讶。”

“当安全车出来的时候，我以为我们可以快速超车，因为通常情况下就是这样，”阿隆索表示，“你看到安全车的绿灯亮了，然后你就开始解除套圈，直到安全车进去。但我们没有看到那个绿色信号，然后两圈之后，工程师告诉我，你不能擅自解除套圈，就待在现在的位置。”

“过了一个弯，绿灯亮了，我说，‘可是我们有绿灯啊?’他们说:‘是啊，是啊，你现在可以超过去了，跟着诺里斯。’于是我就跟着诺里斯。所以这可能有点令人困惑。对我来说，这有点奇怪，因为我处在一个很偏远的位置，”莱克勒克表示，“我认为我们可以在比赛重新开始的前一圈超越领跑的赛车，我们的位置很偏远。”

“我只是在和埃斯特班争夺第九名，我想，他就在前面。但一开始我被告知不能自己解除套圈，结果在最后一刻我们才有机会解除套圈。所以，是的，这有点奇怪。”

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

“非常晚，我认为太晚了，他们应该让我们像其他时候一样直接通过，”维特尔同样表示自己很晚才接到通知。

“很明显，有很多车手在前线战斗，所以你必须扫清障碍。我不知道这么做的原因是什么。对我们来说，这是一个遗憾，因为那时我们没法比赛，因为大家都被打乱了。”

然而在上述赛车被允许解除套圈的情况下，丹尼尔·里卡多则不得不跟在汉密尔顿和维斯塔潘的后面，兰斯·斯特罗尔和第三名的卡洛斯·塞恩斯紧随其后。

“我很困惑，因为我得到的信息是，他们不会超过去，”迈凯伦车手如是说。“在我的脑海里，我想，‘这看起来还不错’，就像我想的那样，很公平，因为刘易斯有这样的领先优势，而马克斯有新的轮胎，如果以这样的方式重新开始比赛，他就需要超过几辆赛车。”

“然后我看到有几辆车超了车，我就问，‘我该怎么办，我要超车吗?’然后我想汤姆（斯塔拉德）的答复是：‘不，你必须留在那里。’所以我真的直到最后一圈才回到了靠前的位置。我用的也是一套新的软胎，或者说是一套更新的软胎，所以我想，‘我要超过他们俩吗?’不，只是开玩笑。老实说，我有点说不出话来，我不知道这是怎么回事。我真不明白。我需要看看这一切是怎么发生的。”

“这对我来说确实是一种非常奇怪的情况，”塞恩斯表示，“因为我显然是在与瓦尔特利（博塔斯）以及身后几辆使用中性胎的AlphaTauris赛车争夺领奖台，当时我用的是一套非常旧的硬胎。”

“一开始，我被告知，在我前面的车手们不允许解除套圈。但随后他们决定接触套圈，但有一些这么干了，有一些还在那里。我认为在两辆领先赛车和我之间还杵着一辆阿斯顿·马丁以及迈凯伦的里卡多（丹尼尔）。”

“这是我以前从未有过的经历，在前面还有两个家伙的情况下，我不得不重新开始比赛，为第三名而战。所以我确实认为这是一场奇怪的比赛，也许值得一看，因为它真的很诡异。但老实说，它差点让我失去了领奖台。”

翻译/小飞侠