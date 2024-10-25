F1车手们将与国际汽联讨论奥斯汀的赛道边界判决问题

F1车手们将在墨西哥的会议上审视美国大奖赛中马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯争夺位置引发的赛道边界争议，因为该事件再次暴露出国际汽联的判罚准则无法彻底解决问题。

维斯塔潘和诺里斯在奥斯汀比赛的最后时刻为领奖台展开激烈较量。在还剩四圈时，两名车手双双在12号偏离赛道，而诺里斯从更靠外的地方回到赛道上时超过了争冠对手，但也因此受到了5秒罚时，最终无缘前三。

根据当值赛会干事的裁决，从比赛标准守则的描述来说，维斯塔潘作为防守的一方不需要给进攻方诺里斯留出空间。来到墨西哥城后，原本打算翻篇的迈凯伦突然向国际汽联提出复审诺里斯处罚的申请，并等待听证会以确定是否被接纳。

尽管从字面上看，赛会干事的对规则的应用没有问题，但多名车手提出了不同的观点，因为这无异于告诉车手，在防守位置时他们可以在内线猛冲，无论最终是否能够进弯，只要能阻止处于外线的攻击赛车入弯即可。

“这一直是个灰色地带，”刘易斯·汉密尔顿表示。“他们可能需要做出一些调整。此外，我们也会因干事不同而产生不一致的裁决。作为一项运动，我们确实需要在所有方面都提高水平。我和马克斯经历过很多次。你不应该在内线往前冲，然后偏离了赛道却还能保住位置。”

汉密尔顿的梅赛德斯队友——大奖赛车手协会干事——乔治·拉塞尔表示，他很想知道国际汽联现在是如何看待这一事件的，他们的解读是意味着维斯塔潘的做法完全正确，还是他发现了现行规则中一个出乎意料的漏洞。事实上，拉塞尔在比赛中因为将瓦尔特利·博塔斯逼出赛道而受到了5秒处罚。

“我不认为你能制定出一套涵盖所有可能情况的规则，这是一条细微的线，”梅赛德斯车手说。“我很想知道国际汽联在重新审查了所有情况后，是否认为马克斯的行为应该受到处罚。在我看来，他应该受到处罚。因此，并不存在漏洞。如果他们说‘依照我们的规则，他不应该受到处罚’，那么他就是在钻空子。”

Verstappen vs. Norris: Viele offene Fragen und eine mögliche Lösung Photo by: Motorsport Images

法拉利车手卡洛斯·塞恩斯也对防守方的赛车能多具倾略性存在疑问，因为一旦承认这个漏洞的存在，今后的比赛中必然会有更多车手加以利用。

“这是一个非常好的问题，我需要问一下干事，因为这显然改变了我们的比赛方式。这意味着在内线防守的人可以想多晚刹车就多晚，他们可以伪装你试图冲击弯心但你可能没有那么做的事实。”

“这一点需要澄清，因为我认为在这种情况下，他们都有责任：马克斯跑偏了，而兰多从赛道外获得了位置。这就是为什么对于这种特定的情景，如何判罚是一个非常复杂的问题。”

拉塞尔和塞恩斯都认为，在美洲赛道12号弯外侧铺设碎石带可以在很大程度上解决根本问题，因为换作本周末的罗德里格斯兄弟赛道，就不太会有车手遇到类似问题。

“问题的根本在于赛道允许你跑得很偏，”他说到。“如果我们以去年的奥地利为例——我不知道——有300次赛道边界的问题。他们在赛道上铺设了碎石带，就没有问题了。如果在（奥斯汀的）那个弯铺上碎石，兰多就不会跑出去后超车，而马克斯也不会刹车太晚且跑偏。”

塞恩斯同样认为修改赛道比无休止地讨论比赛规则要直接得多。“如果你仔细想想，可能通过赛道标准或调整可能自行解决问题。我们一直在守则上兜圈子，而对赛道进行某些轻微的改动可能更容易解决，有些赛道已经做了改动。”

铺设红牛环式小碎石带的可行性

去年，哈斯就在美国大奖赛后对一些可能存在的赛道界限违规提出质疑。事实上，美洲赛道已经在去年的F1大奖赛之后重新铺设了部分路面的沥青，并收拢了6、13、14和15号弯，且安装了摄像机来监察赛道界限；11号弯的缓冲区铺设了树脂包裹的“假”碎石。但是，美洲赛道没有像奥地利的红牛环那样安装国际汽联为2024赛季开发的小碎石带。

国际汽联此前就与得克萨斯的赛道方面做过相关的讨论，但后者还有另一个复杂因素需要考虑，那就是他们从2013年起就举办MotoGP，而摩托车赛有着不同的赛道标准。美洲赛道老板鲍比·埃普斯泰恩在今年的赛事之前表示：“你不能两者兼得。你不能凿开赛道后铺上碎石，然后再把它翻回来，当下面有粘土时，你希望保持不漏水。”