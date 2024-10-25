F1车手们将与国际汽联讨论奥斯汀的赛道边界判决问题
F1车手们担心维斯塔潘在奥斯汀没有因赛道边界受罚暴露了一大规则漏洞……
Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
F1车手们将在墨西哥的会议上审视美国大奖赛中马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯争夺位置引发的赛道边界争议，因为该事件再次暴露出国际汽联的判罚准则无法彻底解决问题。
维斯塔潘和诺里斯在奥斯汀比赛的最后时刻为领奖台展开激烈较量。在还剩四圈时，两名车手双双在12号偏离赛道，而诺里斯从更靠外的地方回到赛道上时超过了争冠对手，但也因此受到了5秒罚时，最终无缘前三。
根据当值赛会干事的裁决，从比赛标准守则的描述来说，维斯塔潘作为防守的一方不需要给进攻方诺里斯留出空间。来到墨西哥城后，原本打算翻篇的迈凯伦突然向国际汽联提出复审诺里斯处罚的申请，并等待听证会以确定是否被接纳。
尽管从字面上看，赛会干事的对规则的应用没有问题，但多名车手提出了不同的观点，因为这无异于告诉车手，在防守位置时他们可以在内线猛冲，无论最终是否能够进弯，只要能阻止处于外线的攻击赛车入弯即可。
“这一直是个灰色地带，”刘易斯·汉密尔顿表示。“他们可能需要做出一些调整。此外，我们也会因干事不同而产生不一致的裁决。作为一项运动，我们确实需要在所有方面都提高水平。我和马克斯经历过很多次。你不应该在内线往前冲，然后偏离了赛道却还能保住位置。”
汉密尔顿的梅赛德斯队友——大奖赛车手协会干事——乔治·拉塞尔表示，他很想知道国际汽联现在是如何看待这一事件的，他们的解读是意味着维斯塔潘的做法完全正确，还是他发现了现行规则中一个出乎意料的漏洞。事实上，拉塞尔在比赛中因为将瓦尔特利·博塔斯逼出赛道而受到了5秒处罚。
“我不认为你能制定出一套涵盖所有可能情况的规则，这是一条细微的线，”梅赛德斯车手说。“我很想知道国际汽联在重新审查了所有情况后，是否认为马克斯的行为应该受到处罚。在我看来，他应该受到处罚。因此，并不存在漏洞。如果他们说‘依照我们的规则，他不应该受到处罚’，那么他就是在钻空子。”
Verstappen vs. Norris: Viele offene Fragen und eine mögliche Lösung
Photo by: Motorsport Images
法拉利车手卡洛斯·塞恩斯也对防守方的赛车能多具倾略性存在疑问，因为一旦承认这个漏洞的存在，今后的比赛中必然会有更多车手加以利用。
“这是一个非常好的问题，我需要问一下干事，因为这显然改变了我们的比赛方式。这意味着在内线防守的人可以想多晚刹车就多晚，他们可以伪装你试图冲击弯心但你可能没有那么做的事实。”
“这一点需要澄清，因为我认为在这种情况下，他们都有责任：马克斯跑偏了，而兰多从赛道外获得了位置。这就是为什么对于这种特定的情景，如何判罚是一个非常复杂的问题。”
拉塞尔和塞恩斯都认为，在美洲赛道12号弯外侧铺设碎石带可以在很大程度上解决根本问题，因为换作本周末的罗德里格斯兄弟赛道，就不太会有车手遇到类似问题。
“问题的根本在于赛道允许你跑得很偏，”他说到。“如果我们以去年的奥地利为例——我不知道——有300次赛道边界的问题。他们在赛道上铺设了碎石带，就没有问题了。如果在（奥斯汀的）那个弯铺上碎石，兰多就不会跑出去后超车，而马克斯也不会刹车太晚且跑偏。”
塞恩斯同样认为修改赛道比无休止地讨论比赛规则要直接得多。“如果你仔细想想，可能通过赛道标准或调整可能自行解决问题。我们一直在守则上兜圈子，而对赛道进行某些轻微的改动可能更容易解决，有些赛道已经做了改动。”
铺设红牛环式小碎石带的可行性
去年，哈斯就在美国大奖赛后对一些可能存在的赛道界限违规提出质疑。事实上，美洲赛道已经在去年的F1大奖赛之后重新铺设了部分路面的沥青，并收拢了6、13、14和15号弯，且安装了摄像机来监察赛道界限；11号弯的缓冲区铺设了树脂包裹的“假”碎石。但是，美洲赛道没有像奥地利的红牛环那样安装国际汽联为2024赛季开发的小碎石带。
国际汽联此前就与得克萨斯的赛道方面做过相关的讨论，但后者还有另一个复杂因素需要考虑，那就是他们从2013年起就举办MotoGP，而摩托车赛有着不同的赛道标准。美洲赛道老板鲍比·埃普斯泰恩在今年的赛事之前表示：“你不能两者兼得。你不能凿开赛道后铺上碎石，然后再把它翻回来，当下面有粘土时，你希望保持不漏水。”
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