F1走出疫情影响营收增长49%

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去年和今年的第二季度都在4月到6月间进行了7场大奖赛，在新冠疫情的影响消退后，提供了有意义的比较。比赛的场次很重要，因为F1将一年的营收按每一季度举办的比赛数量进行划分。

2021赛季第一阶段，比赛还是在控制入场车迷人数的情况下进行的，而利润最高的围场俱乐部服务部分在疫情后还没有恢复。现在，围场俱乐部不仅全力恢复并且已经证明比以往更受欢迎。这部分收益的恢复帮助营收总体上从2021年Q2的5.01亿美元跃增到今年同期的7.44亿美元。

具体来说，来自赛事推广、转播和赞助方面的主要收入从4.64亿美元增长到6.78亿美元，增长了35%；其他主要包括围场俱乐部和货运方面的收入从3700万美元增长到1.16亿美元，增长了214%。

2021年Q2亏损了4300万美元，而今年Q2则有了4900万美元的利润。10支F1车队分享了3.68亿美元的分红，这一数字在2021年Q2为3.08亿美元。

Fans invade the circuit for the podium ceremony at the end of the race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

在阐述这一结果时，自由媒体强调2022年所有三大主要收入都实现了增长：“赛事推广方面是因为举办各种不同活动带来了更多收入以及合同性收入；媒体转播权方面是因为F1电视订阅收入的增长以及新签和续签合同方面的收入；赞助方面是因为得到了新赞助商的认可以及举行多种活动带来了更多赛事限定项目的收入。”

不过，这一数据因2021赛季日本大奖赛在最后时刻的取消而有些许不精准：“按季度计算的媒体转播权和赞助收入在2022年Q2是按收入的7/22算的，而在2021赛季确认从23场比赛减少为22场比赛之前的Q2是按收入的7/23算的，所以比例上会稍微高一些。”

自由媒体指出，疫情影响在去年仍然是一个大问题：“2021全年，尤其是赛季上半部分，比赛入场车迷人数因疫情而受到控制，围场俱乐部在上半赛季也没有运营。F1不希望2022赛季还有这样的人数限制，不过，每一场比赛的车迷人数还是需依据相关政府部门的评估而定。2022赛季前半段，F1比赛的看台车迷人数和围场俱乐部车迷人数都创下了历史新高。”