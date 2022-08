F1走出疫情影响营收增长49%

去年和今年的第二季度都在4月到6月间进行了7场大奖赛,在新冠疫情的影响消退后,提供了有意义的比较。比赛的场次很重要,因为F1将一年的营收按每一季度举办的比赛数量进行划分。

2021赛季第一阶段,比赛还是在控制入场车迷人数的情况下进行的,而利润最高的围场俱乐部服务部分在疫情后还没有恢复。现在,围场俱乐部不仅全力恢复并且已经证明比以往更受欢迎。这部分收益的恢复帮助营收总体上从2021年Q2的5.01亿美元跃增到今年同期的7.44亿美元。

具体来说,来自赛事推广、转播和赞助方面的主要收入从4.64亿美元增长到6.78亿美元,增长了35%;其他主要包括围场俱乐部和货运方面的收入从3700万美元增长到1.16亿美元,增长了214%。

2021年Q2亏损了4300万美元,而今年Q2则有了4900万美元的利润。10支F1车队分享了3.68亿美元的分红,这一数字在2021年Q2为3.08亿美元。

Fans invade the circuit for the podium ceremony at the end of the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images