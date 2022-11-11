F1评估2023年修改冲刺赛赛制
F1官方透露其正在重新评估是否在2023年赛季对冲刺赛周末的赛制进行调整，将这一短程比赛作为独立的赛事举行。
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冲刺赛在2021赛季引入，并且在三场大奖赛期间进行。本赛季采用相同的赛制，但修改了积分系统。
在当前的赛制下，周五排位赛决定周六冲刺赛的发车顺序，而这场100公里比赛的结果决定周日大奖赛的发车顺序。这使得周六第二节自由练习的重要性大幅度降低，因为赛车在排位赛后就无法进行相关设置的修改。此外，车手们普遍在冲刺赛中较为保守，以免发生意外而影响了周日比赛的发车位置。
此前，国际汽联已经批准了冲刺赛在2023赛季增加至六场，但选择赛事暂未公布。
本周末巴西大奖赛将举行2022赛季最后一场冲刺赛。目前，F1正在评估2023年冲刺赛的赛制，因为去年英国大奖赛后就有提议将这项短程赛作为单独的比赛，与周末最重要的大奖赛区分开。这意味着周日正赛的发车顺序将根据周五排位赛的结果决定，而冲刺赛则独立于大奖赛之外进行。
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F1官方透露其正在重新评估是否在2023年赛季对冲刺赛周末的赛制进行调整，将这一短程比赛作为独立的赛事举行。